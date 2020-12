Premier Słowenii do Sorosa: Trzymaj się z dala od UE i Europy. Twoje brudne pieniądze tworzą konflikty

Premier Słowenii Janez Janša poprosił na Twitterze George’a Sorosa, aby ten „trzymał się z dala od UE i Europy”. Polityk napisał, że to „brudne pieniądze” Sorosa przekazywane organizacjom pozarządowym są „największym generatorem konfliktów na kontynencie”.

Mimo iż wartość ustępstw niemieckiej prezydencji wobec Polski i Węgier budzi wątpliwości i nie zmienia faktu dalszego rozszerzenia kompetencji UE kosztem państw członkowskich, w artykule opublikowanym w czwartek na portalu Project Sindicate George Soros nazwał porozumienie zawarte na unijnym szczycie najgorszym z możliwych. Zdaniem Sorosa groźba zawetowania budżetu UE przez Viktora Orbana była tylko grą. „Ale to był blef, który należało sprawdzić. Niestety, wydaje się, że Merkel uległa węgierskiemu i polskiemu szantażowi” – napisał amerykański miliarder.

W piątek Soros napisał na Twitterze: „Węgry i Polska bezczelnie zagrażają podstawowym wartościom UE. Kompromis w sprawie budżetu, jaki Unia osiągnęła z oboma krajami, odzwierciedla błędne przekonanie, że tego zagrożenia można się po prostu pozbyć”.

Odpowiedział mu premier Słowenii Janez Janša. „Trzymaj się z dala od #UE i Europy, proszę. Twoje brudne pieniądze na tzw. #NGOs to najsilniejszy generator konfliktów na kontynencie, niszczący zaufanie między ludźmi i demokrację. Jeden #Brexit wystarczy. UE potrzebuje ożywienia i stabilności. Kanclerz #Merkel wykonała dobrą robotę” – napisał słoweński polityk.

