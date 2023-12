Prawie 500 polskich żołnierzy w akcji poszukiwawczej. Dowództwo Operacyjne wydało komunikat

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) wydało w sobotę komunikat dotyczący poszukiwania ewentualnych elementów obiektu, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. W poszukiwania zaangażowanych będzie około 480 żołnierzy WOT.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w sobotę w województwie lubelskim prowadzone będą naziemne poszukiwania ewentualnych elementów obiektu, który w piątek naruszył polską przestrzeń powietrzną. “W poszukiwania zaangażowanych będzie około 480 żołnierzy WOT @terytorialsi z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej” – podano na platformie X.

“Celem poszukiwań jest definitywne potwierdzenie, że na terytorium Polski nie pozostał jakikolwiek element obiektu. Działalność żołnierzy będzie się odbywać się na południowy wschód od Zamościa” – wskazano.

Jak dodano, “mieszkańców Lubelszczyzny prosimy o wyrozumiałość”.

W piątek niezidentyfikowany obiekt wleciał nad Polskę od strony Ukrainy.

Gen. Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poinformował, że jak ustalono, to rosyjska rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną, a następnie ją opuściła. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz potwierdził, że ok. godz. 7:00 czasu lokalnego “doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej”. Obiekt, który przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej, był niecałe trzy minuty na terytorium Polski i opuścił naszą przestrzeń powietrzną. Zaznaczył, że “mamy ok. 40 kilometrów naruszenia przestrzeni powietrznej”.

