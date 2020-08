Bolton dla niemieckiej gazety: usunięcie żołnierzy z Niemiec jest złym znakiem

Plan Donalda Trumpa dotyczący usunięcia żołnierzy z Niemiec jest „złym znakiem” tego, co może przynieść jego reelekcja, powiedział w rozmowie z niemiecką gazetą były doradca prezydenta, John Bolton – poinformował w niedzielę Deutsche Welle. Bolton twierdzi, że prezydentura Trumpa uczyniła świat mniej bezpiecznym.

Jak poinformował w niedzielę portal Deutsche Welle, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA John Bolton skrytykował decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk z Niemiec w wywiadzie dla niemieckiej gazety Welt am Sonntag opublikowanym w niedzielę.

„Wycofanie się Stanów Zjednoczonych z którychkolwiek z zajmowanych przez nas pozycji nie jest korzystne – ani dla naszego kraju, ani dla bezpieczeństwa całego zachodu” – przekonywał w wywiadzie Bolton.

Decyzja o usunięciu około 12 000 żołnierzy z Niemiec jest „znakiem – i to niedobrym – tego, co nas czeka, jeśli Trump zostanie ponownie wybrany” – ostrzegł.

„Decyzja Trumpa o wycofaniu sił zbrojnych USA z Niemiec pokazuje szeroki brak zrozumienia strategicznego. Wysyła zły sygnał do naszych przeciwników i naraża naszych sojuszników w obliczu rosnących globalnych zagrożeń. To po prostu niedopuszczalne” – przekonywał wcześniej na Twitterze Bolton.

Trump’s decision to withdraw US Forces from Germany shows a broad lack of strategic understanding. It sends the wrong signal to our adversaries and leaves our allies vulnerable in the face of increasing global threats. It’s simply unacceptable https://t.co/5J0hyFnoMi

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 29, 2020