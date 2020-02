Macierewicz: krytykowanie obecności wojsk USA jest sprzeczne z interesem narodowym Polski

Były szef MON Antoni Macierewicz (PiS) skrytykował działania polityków Konfederacji, twierdząc, że „wybrali Brukselę zamiast PiS-u” i zarzucając im realizowanie interesów rosyjskich. Uważa też, że krytykowanie obecności wojsk USA jest sprzeczne z interesem narodowym Polski, a kto atakuje WOT czy „budowę jedności polskiej formacji patriotycznej”, ten działa „na rzecz przeciwnika”.

Miesięcznik „Nowe Państwo”, część prorządowej grupy medialnej Tomasza Sakiewicza, zamieścił wywiad z byłym ministrem obrony narodowej, Antonim Macierewiczem. Powiedział w nim m.in., że w Polsce „nie ma prorosyjskiej myśli niepodległościowej, bo obecna, współczesna Rosja jest formacją kontynuującą doświadczenia sowieckie”.

Polityk zarzucił też Konfederacji Wolność i Niepodległość realizowanie interesów rosyjskich oraz działanie przeciw obozowi rządzącemu, a na korzyść Unii Europejskiej. Wskazał sytuacje, w których posłowie tej partii mieli głosować podobnie, jak prounijna opozycja.

„Wybrali Brukselę zamiast PiS-u. Tyle że to z pewnością nie ma nic wspólnego z patriotycznymi dążeniami polskiej młodzieży” – powiedział Macierewicz. Polityk PiS twierdzi też, że politycy Konfederacji niedostatecznie mocno potępili ataki retoryczno-dyplomatyczne Rosji na Polskę, zwracają uwagę na zachowanie posła Janusza Korwin-Mikkego, który nie wstał z miejsca w Sejmie, gdy przez aklamację przyjmowano uchwałę potępiającą rosyjskie kłamstwa historyczne.

W rozmowie były szef MON odniósł się w wywiadzie także do wypowiedzi posła Grzegorza Brauna, który powiedział, że „żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej awansowali do roli tańszego mięsa armatniego”, określając je mianem „bełkotu”. Jego zdaniem, Braun „zwalcza odbudowę myśli patriotycznej Wojska Polskiego”, twierdząc, że tego rodzaju działanie to „rzecz charakterystyczna dla operacji, jakie Rosjanie na Polsce chcą wykonać”. Podkreślił też, że uznaje takie działanie za sprzeczne z tradycją Narodowych Sił Zbrojnych.

Zdaniem Macierewicza, krytyka WOT czy sposobu wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej jest działaniem „na rzecz przeciwnika”.

„Jeśli atakuje się Wojska Obrony Terytorialnej czy dążenie do prawdy na temat dramatu smoleńskiego, jeżeli atakuje się budowę jedności polskiej formacji patriotycznej, która jest jednym z najważniejszych osiągnięć tych lat, wielką siłą, to działa się na rzecz przeciwnika” – oświadczył były minister obrony, przy czym nie jest do końca jasne, czy budowa „jedności polskiej formacji patriotycznej” odnosi się do obozu skupionego wokół PiS, czy jest to rozumiane przez Macierewicza na inny sposób.

Polityk dodał też, że krytyczne stanowisko Konfederacji wobec obecności wojsk USA na terytorium Polski jest „sprzeczne z interesem narodowym Polski”.

