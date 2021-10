Posłowie Polski i Litwy potępili nielegalną imigrację organizowaną przez Białoruś

W środowym oświadczeniu parlamentarzyści Polski i Litwy potępili nielegalną migrację z Białorusi i działania reżimu w Mińsku. Zdecydowanie potępiono „wykorzystywanie przez białoruski reżim w celu destabilizacji sytuacji na Litwie, w Polsce i na Łotwie nielegalnej migracji jako broni do osiągnięcia własnych celów politycznych”.

W środowym oświadczeniu parlamentarzyści Polski i Litwy potępili nielegalną migrację z Białorusi i działania reżimu w Mińsku. Zdecydowanie potępiono „wykorzystywanie przez białoruski reżim w celu destabilizacji sytuacji na Litwie, w Polsce i na Łotwie nielegalnej migracji jako broni do osiągnięcia własnych celów politycznych”.

Potępiono również „wypychanie migrantów z terenów Białorusi przez granicę zewnętrzną Unii Europejskiej”. Wezwano Republikę Białorusi do „odmowy wydawania wiz obywatelom państw trzecich niezgodnych z rzeczywistym celem ich wyjazdu oraz do wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za obywateli państw trzecich przybywających na jej terytorium”. Posłowie wskazali na konieczność zwrócenia większej uwagi ze strony społeczności międzynarodowej na fakty łamania praw człowieka na Białorusi zarówno wobec migrantów, jak też białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. W dokumencie parlamentarzyści zaapelowali do państw członkowskich i instytucji UE „o zwiększenie nacisku międzynarodowego na białoruski reżim poprzez sankcje polityczne, gospodarcze i personalne wobec wszystkich osób odpowiedzialnych za wykorzystanie ataku hybrydowego przeciwko państwom członkowskim”.

Następnie uczestnicy sesji udali się do Miednik, gdzie upamiętnili i złożyli hołd ofiarom masakry z 1991 r. W tym roku przypada 30. rocznica zbrodni dokonanej na funkcjonariuszach litewskiej Straży Granicznej przez żołnierzy rosyjskiego OMON-u. Delegacje uczciły pamięć uczestników operacji „Ostra Brama”. Na cmentarzu w Miednikach znajduje się grób nieznanego żołnierza AK zastrzelonego przez NKWD w lipcu 1944 r.

Parlamentarzyści z Polski i Litwy udali się również na litewsko-białoruską linię graniczną, gdzie spotkali się z funkcjonariuszami Straży Granicznej i zapoznali się z aktualną sytuacją w zakresie nielegalnej migracji. W szkole Straży Granicznej, na ręce polskich funkcjonariuszy, wicemarszałek Sejmu przekazała pomoc humanitarną dla dzieci przebywających w ośrodku dla imigrantów. W Miednikach, w siedzibie starostwa, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska przekazała upominki i przybory szkolne dzieciom uczącym się w szkole z polskim językiem wykładowym.

„Pamięć o wspólnej historii i dziedzictwie stanowi sumę doświadczeń, które przestrzegają nas przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami, może stanowić probierz tego, czego powinniśmy, czego chcemy wspólnie bronić. Niedemokratyczność Białorusi i coraz większa ofensywność Rosji powinny skłaniać nas stale, by nasze narody, dla których tak bezcenne są wolność i niepodległość, jednoczyły się w obronie tych wartości i pokoju, i by się wspierały, jak czyniliśmy to przez wieki i czynimy obecnie, na przykład broniąc naszych granic przed falą migrantów wykorzystywanych przez służby białoruskie” – podkreśliła Małgorzata Gosiewska.

Kresy.pl