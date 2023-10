Niemiecki minister finansów za ograniczeniem świadczeń socjalnych dla imigrantów. “Nawet do zera”

Niemiecki minister finansów Christian Lindner (FDP) chce ograniczenia świadczeń socjalnych dla imigrantów. Jego zdaniem “działają niczym magnes”. Podkreślił, że w niektórych przypadkach byłaby możliwa redukcja świadczeń “praktycznie do zera”.

Federalny minister finansów Niemiec Christian Linder był gościem w programie ARD. Opowiedział się za cięciem świadczeń socjalnych dla osób ubiegających się o azyl. “Są osoby, które nie muszą uciekać, a przynajmniej nie przed wojną domową czy klęskami żywiołowymi. Przybywają do nas raczej ze względów ekonomicznych, tak naprawdę nie mając prawa pobytu. Być może w ogóle nie chcą pracować w Niemczech, tylko korzystać z naszego państwa opiekuńczego. I temu należy położyć kres” – oświadczył, cytowany w poniedziałek przez portal Spiegel.

Wyraził opinię, że “niemieckie państwo opiekuńcze oferuje bardzo wysokie świadczenia”, które “działają jak magnes”.

Lindner podkreślił, że “w szczególnie rygorystycznych warunkach” byłaby możliwa redukcja świadczeń “praktycznie do zera”. Jak dodał, chodzi o osoby, “które są uprawnione do ochrony humanitarnej w państwie UE odpowiedzialnym za nie na mocy przepisów dublińskich, ale które odmawiają skorzystania z tamtejszej ochrony”.

“W takich przypadkach możliwe byłoby ograniczenie świadczenia do zwrotu niezbędnych kosztów podróży do danego kraju” – wskazał.

Niemiecki minister chce także zmiany formy świadczeń finansowych dla osób ubiegających się o azyl. Zamiast gotówki wydawano by karty płatnicze, co stanowiłoby dodatkowy element zniechęcający do migracji do Niemiec.

Spiegel zwraca uwagę, że z takim podejście nie zgadzają się koalicjanci z partii Zielonych. Poseł Partii Zielonych, Andreas Audretsch, ostrzegł przed “wyścigiem retorycznej eskalacji”.

Kwestia imigrantów jest obecnie jednym z głównych tematów debaty publicznej w Niemczech. Niemieckie media zwracają uwagę, że zachętą dla nich jest wysoki socjal. Sugerują, że świadczenia należy ograniczyć bądź zmodyfikować.

Przedstawiciele rządu federalnego oraz krajów związkowych spotkają się 6 listopada w celu omówienia dalszych działań w zakresie polityki migracyjnej z kanclerzem Olafem Scholzem. Będzie to kolejne tego typu spotkanie.

spiegel.de / Kresy.pl