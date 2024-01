Posiedzenia Sejmu przeniesione. W tle sprawa Kamińskiego i Wąsika

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że posiedzenia Sejmu z tego tygodnia zostały przeniesione na następny tydzień. Ma to związek ze sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Na ten tydzień były zaplanowane dwa posiedzenia Sejmu – dwudniowe (10-11 stycznia) i jednodniowe (12 stycznia). Marszałek Sejmu przekazał podczas konferencji prasowej, że posiedzenia odbędą się jednak w dniach 16-18 stycznia. “Jesteśmy w stanie te terminy adaptować, a więc posiedzenie Sejmu budżetowe, tam będzie też ustawa okołobudżetowa, będzie wotum nieufności wobec ministra (kultury Bartłomieja) Sienkiewicza – ono odbędzie się w przyszły wtorek, środę i czwartek. W czwartek będzie to posiedzenie jednodniowe, na którym – mam nadzieję – budżet uchwalimy i do Senatu skutecznie wyślemy” – powiedział.

“Powód przełożenia jest jeden. Moim zadaniem, i podzieliło tą argumentację Prezydium Sejmu, jest przede wszystkim dbanie o powagę Sejmu, o spokój społeczny, bo on jest dzisiaj absolutnie fundamentalną dla nas wartością” – wskazał Hołownia.

“Mam wrażenie, i podziela je Prezydium Sejmu, że to, co dzieje się w tym tygodniu, to sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, spór partyjny, który wokół tego rozgorzał, nie daje gwarancji, że w tym tak gorącym tygodniu, obfitującym w różnego rodzaju rozstrzygnięcia, decyzje, awantury i doniesienia, będzie przebiegał spokojnie” – dodał marszałek Sejmu.

“Jesteśmy dziś w środku procesu i nas to wszystkich emocjonuje. Za tydzień będziemy o tym myśleli w inny sposób; będą decyzje, będziemy je wtedy komentować. Sejm to nie studio publicystyczne, a to by nas w tym tygodniu czekało” – kontynuował polityk.

Wyraził opinię, że emocje, które towarzyszą tym procesom politycznym, które teraz zachodzą, “należy studzić, należy tonować”.

Tłem decyzji jest sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy zapowiadali, że mimo wyroku zamierzają pojawić się przy ul. Wiejskiej, argumentując, że zostali wcześniej skutecznie ułaskawieni przez prezydenta.

Hołownia odniósł się do zarzutów, że przeniesienie posiedzenia to “ucieczka”. “Siła państwa powinna płynąć z mądrości” – powiedział. Wyraził opinię, że “mądrość w tej chwili podpowiada takie, a nie inne rozwiązania, które sprawią, że będziemy próbowali deeskalować sytuację w Polsce, a nie stworzyć pola do tego, żebyśmy mogli znowu walczyć, bić się i ryzykować kolejne podziały, które między nami i tak będą”.

W poniedziałek sąd podjął decyzję w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście przygotował nakaz doprowadzenia ich do więzienia.

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wydała w poniedziałek oświadczenie w związku ze sprawą i zarzuciła Marszałkowi Sejmu i prezesowi Izby Pracy SN “bezprawne działania”.

W piątek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Szef Kancelarii Sejmu zablokował mu kartę do głosowania, podobnie jak Maciejowi Wąsikowi.

W czwartek ta sama Izba SN uchyliła postanowienie marszałka Hołowni o wygaśnięciu mandatu posła PiS Macieja Wąsika.

W grudniu 2023 roku sąd prawomocnie skazał byłego szefa CBA, koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz jego byłego zastępcę Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego więzienia, w związku z tzw. aferą gruntową. Wkrótce po tym, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zatwierdził wygaszenie mandatów prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Marszałek Hołownia przekazał sprawę wygaszenia poselskich mandatów Kamińskiego i Wąsika do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Wniosek trafił do Izby Kontroli po tym, jak sędzia SN Romuald Dalewski, który miał w Izbie Pracy rozpoznawać odwołanie Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu, samodzielnie zdecydował o przeniesieniu postępowania.

„Sprawa w Sądzie Najwyższym, sprawa odwoławcza nie dotyczy tego, Sąd Najwyższy nie będzie decydował o tym, czy oni są posłami, czy nie. Wykonuje jedynie kontrolę formalną decyzji marszałka Sejmu, natomiast nie merytoryczną” – powiedziała wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. Zdaniem części komentatorów, tym samym nie dopatrzyła się złamania procedur w działaniach marszałka Hołowni.

Kancelaria Prezydenta przekazała, że Andrzej Duda stoi na stanowisku, iż już ułaskawił obu polityków PiS. KPRP zapowiada, że jeśli Wąsik i Kamiński trafią do zakładu karnego, to będą traktowani jak więźniowie polityczni.

