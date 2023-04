Pościg za Ukraińcem, który przewoził nielegalnych imigrantów

Straż Graniczna po pościgu zatrzymała obywatela Ukrainy, który przewoził 8 nielegalnych migrantów. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w czwartek na terenie gminy Szypliszki. „Funkcjonariusze SG wytypowali do kontroli osobowego forda na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowca zatrzymał auto, następnie opuścił pojazd i zaczął uciekać w kierunku miejscowości Dębniak. Powiadomiono współdziałające patrole policji. Mężczyzna został zatrzymany” – informuje SG.

Okazało się, że 19-letni Ukrainiec przewoził 8 obywateli Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. „Cztery osoby były przewożone w bagażniku. Cudzoziemcy nie mieli przy sobie dokumentów uprawniających ich do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy wbrew przepisom obywatele Syrii zostali zatrzymani, a po wykonaniu niezbędnych czynności przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Ustalono, że zewnętrzną granicę Unii Europejskiej przekroczyli nielegalnie z Białorusi do Łotwy. Ponadto, w trakcie legitymowania, obywatel Ukrainy do kontroli przedstawił podrobione ukraińskie prawo jazdy. Mężczyzna odpowie za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy oraz za posługiwanie się podrobionym prawem jazdy” – czytamy w komunikacie. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Z danych, które Straż Graniczna przesłała w lutym portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowią 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych jest najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG dominowali także obywatele Ukrainy i Gruzji. Dane z grudnia 2021 roku wskazywały jednak mniejszą łączną liczbę zatrzymanych przemytników – 355.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl