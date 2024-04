Ponad 90 firm w Polsce planuje zwolnienia wśród swoich pracowników – poinformował w środę Dziennik Gazeta Prawna.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, ponad 90 firm w Polsce planuje zwolnienia planuje zwolnienia pracowników. Urzędy pracy, które odpowiedziały na pytania gazety informują, że przedsiębiorstwa zgłosiły w pierwszym kwartale zamiar zwolnienia blisko 8 tysięcy pracowników.

“Powody planowanych redukcji to przede wszystkim sytuacja gospodarcza, w tym spowolnienie obserwowane w strefie euro, które przekłada się na spadek zleceń, a co za tym idzie kłopoty finansowe rodzimych przedsiębiorców. Bo jednocześnie rosną koszty prowadzenia biznesu, choćby z powodu wzrostu płac” – pisze DGP.

Najwięcej zwolnień może dotyczyć przetwórstwo przemysłowe i dział IT. “Branża rosła w pandemii, kiedy konieczność przestawienia się na pracę i naukę zdalną napędzała wzrost wspierany dodatkowo płynącymi z różnych źródeł pieniędzmi przeznaczanymi na cyfrową transformację. Teraz wiele projektów, które rozpoczęto w tamtym czasie, zostało zakończonych lub zbliża się do finału” – czytamy.

“Eksperci sygnalizują, że sytuacja na rynku pracy jest dużo poważniejsza, niż wynika z danych o zwolnieniach grupowych. W branży IT pracuje bowiem wiele osób na kontrakty b2b. Ich zwolnienia grupowe nie obejmują, a pracę tracą” – dodaje artykuł.

Ostatnio informowaliśmy, że francuski koncern Michelin zamyka jeden ze swoich oddziałów produkcyjnych zlokalizowany w Olsztynie i przenosi produkcję do Rumunii – podał we wtorek portal Olsztyn.com.pl. Fabryka produkuje opony do samochodów ciężarowych, osobowych, dostawczych, rolniczych oraz półprodukty, formy itp. To największy pracodawca w województwie warmińsko mazurskim. Cała fabryka zatrudnia około 5000 osób.

Zakład Opon Ciężarowych, który ma zostać zlikwidowany, stanowi miejsce pracy dla 500 osób. Oddział produkuje ogumienie dla ciężarówek.

“Każda z osób pracujących w zakładzie opon ciężarowych dostanie propozycję pracy na adekwatnym stanowisku odpowiadającym jej kompetencjom i doświadczeniu w innych zakładach – czy to produkcji opon do aut osobowych, czy do maszyn rolniczych, oczywiście w Olsztynie. Warunki zaproponowane pracownikom zakładu opon ciężarowych w innych zakładach nie będą gorsze niż obecne” – oświadczył rzecznik prasowy Michelin Polska, Piotr Staszałek.

Informacje portalu Olsztyn.com.pl wskazują, że osoby będące w wieku przedemerytalnym otrzymały ofertę wypłacenia pakietu socjalnego.

Jako powód likwidacji zakładu produkcyjnego wskazano “wysokie koszty”.

“Rynek ten jest zalewany tańszymi oponami z Dalekiego Wschodu i w związku z tym nasz zakład podjął decyzję o wygaszeniu produkcji opon ciężarowych” – poinformował Staszałek.

Przeczytaj: Gigant likwiduje fabrykę w Polsce i zwalnia prawie 500 pracowników. Powodem polityka klimatyczna UE

Kresy.pl/DGP