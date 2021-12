Siły powietrzne USA zwolniły 27 osób za odmowę zaszczepienia się przeciw Covid-19

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zwolniły 27 osób z powodu odmowy zaszczepienia się przeciw Covid-19 – podała agencja AP we wtorek. To pierwszy przypadek, gdy ktoś jest zwalniany ze służby za przeciwstawianie się nakazowi zaszczepienia się.

Siły powietrzne USA dały swoim pracownikom czas do 2 listopada br., by się zaszczepili przeciw Covid-19. Wszystkie osoby, które zostały zwolnione, to personel wojskowy niższego stopnia – poinformowała rzeczniczka US Air Force Ann Stefanek.

Pentagon zobowiązał na początku roku wszystkich wojskowych, by zaszczepili się przeciw Covid-19 – przypomina agencja AP. Sekretarz obrony Lloyd Austin uzasadniał, że szczepionka ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia i zdolności do reagowania na kryzys bezpieczeństwa narodowego przez wojsko.

Nie jest niczym niezwykłym, że wojskowi są wyrzucani ze służby za nieposłuszeństwo wobec rozkazu, ponieważ dyscyplina jest kluczową zasadą sił zbrojnych – tłumaczy Stefanek.

Pentagon poinformował, że według danych z 10 grudnia br. 96,4 proc. aktywnego personelu wojskowego otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19. W przypadku US Air Force wskaźnik ten wyniósł nieco ponad 97 proc.

We ubiegły wtorek także minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 1 marca rząd wprowadza obowiązkowe szczepienia dla medyków, nauczycieli oraz służb mundurowych. Czasowo zostanie też przywrócona nauka zdalna. Zmniejszeniu ulegną też limity w poszczególnych obiektach. Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 15 grudnia br.

Kolejne kraje europejskie wprowadzają daleko idące ograniczenia wobec mieszkańców, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko COVID-19. Niedawno zaostrzyły je Niemcy, gdzie rozważa się wprowadzenie obowiązku szczepienia. Obowiązek taki, dla osób w wieku powyżej 60 lat, wprowadziła już Grecja.

apnews.com / Kresy.pl