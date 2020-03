Media: Polacy pogodzili się z ograniczeniem handlu w niedziele

Jak wynika z danych GfK Polonia, do których dotarł „DGP”, Polacy ostatecznie pogodzili się z ograniczeniem handlu w niedzielę, a zakupy przerzucili głównie na sobotę. Na zmianach najwięcej zyskały dyskonty, najbardziej straciły hipermarkety.

Według danych GfK Polonia, udział sobót w wydatkach gospodarstw domowych zwiększył się z 19 proc. w 2017 r. do 21 proc. w 2019 roku. Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, oznacza to, że w związku ze znaczącym graniczeniem handlu w niedziele, Polacy zaczęli dużo częściej robić zakupy w soboty. Co więcej, nastąpiło to także kosztem pozostałych dni, przy czym w piątki, w porównaniu z 2017 rokiem, Polacy robią zakupy rzadziej.

Według ekspertów, największe sklepy zaczęły oferować sobotnie promocje mające na celu przyciągnięcie klientów w te dni. Dotyczy to najbardziej dyskontów, takich jak Lidl i Biedronka, a także hipermarketów, np. Carrefour czy Auchan. Tego typu sklepy najbardziej zwiększyły udział soboty w ogólnych wydatkach klientów.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Ogólnie, na zmianach najbardziej zyskały dyskonty, których udział w wydatkach gospodarstw domowych wzrósł od 2017 r. o 3,5 pkt proc. – w ubiegłym roku wynosił już 34 proc. Według GfK Polonia, w przypadków małych sklepów niezależnych handlowców na koniec 2019 roku ich udział wynosił 7,4 proc., co oznacza spadek o 0,9 pkt proc. w porównaniu z sytuacją dwa lata wcześniej.

PRZECZYTAJ: Lobbyści zagranicznych supermarketów chcą zniesienia zakazu handlu w niedzielę pod pretekstem obrony małych sklepów. W mediach trwa kampania dezinformacyjna

Ponadto, z badania wynika, że na wolnych niedzielach skorzystały również supermarkety lokalnych sieci oraz małe sklepy sieciowe, które mogą być otwarte, jeśli za ladą w niedzielę stanie właściciel lub ktoś z rodziny. Dotyczy to m.in. zagranicznej sieci franczyzowej Żabka.

Jednocześnie, spadek udziału w wydatkach gospodarstw domowych odnotowano w przypadku hipermarketów (z 14 prof. do 12,3 proc. – to te sklepy odnotowały największy spadek), supermarketów sieci międzynarodowych (z 5,7 proc. do 5,1 proc.) oraz małych sklepów specjalistycznych (z 9,2 proc. do 8,6 proc.). Minimalny spadek, o 0,1 pkt proc., dotyczy drogerii (4,5 proc.). Sytuacja małych sklepów sieciowych pod tym względem nie uległa zmianie (8,7 proc.).

Przeczytaj także: Na ograniczeniu handlu w niedziele najbardziej zyskały małe sklepy i dyskonty

Zobacz: W Polsce ubywa małych sklepów. Przybywa dyskontów i supermarketów

DGP / forsal.pl / Kresy.pl