Polsko-holenderskie manewry na Morzu Bałtyckim [+FOTO]

Fregata rakietowa ORP Gen. K. Pułaski i korweta patrolowa ORP Ślązak wraz z holenderskim okrętem desantowym HNLMS Rotterdam przećwiczyły typowe operacje osłony strategicznego transportu morskiego i utrzymania panowania na morzu w sytuacjach kryzysowych – poinformowała w czwartek Marynarka Wojenna RP.

Jak poinformowała w czwartek Marynarka Wojenna RP, fregata rakietowa ORP Gen. K. Pułaski i korweta patrolowa ORP Ślązak wraz z holenderskim okrętem desantowym HNLMS Rotterdam przećwiczyły typowe operacje osłony strategicznego transportu morskiego i utrzymania panowania na morzu w sytuacjach kryzysowych.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Marynarze przeprowadzili tzw. ćwiczenia na przejściu, z angielskiego zwane „passex”. „Zostały one przeprowadzone na wodach polskiej strefy ekonomicznej. Były krótkie, ale bardzo intensywne” – poinformował w wywiadzie dla Polski Zbrojnej kmdr ppor. Wojciech Ostalski, dowódca korwety patrolowej ORP „Ślązak”. Jednostki prowadziły między innymi poszukiwania okrętu podwodnego. „Tutaj oczywiście pierwsze skrzypce odegrała przystosowana do podobnych zadań fregata. Przy tego typu zagrożeniu przydatny może się jednak okazać każdy znajdujący się w rejonie okręt. My lustrowaliśmy akwen za pomocą sonaru nawigacyjnego” – przekazał kmdr ppor. Ostalski.

„Takie ćwiczenia to doskonała okazja, by utrwalać nawyki związane z działaniem w międzynarodowych siłach” – uważa kmdr por. Łukasz Zaręba, dowódca fregaty ORP „Gen. K. Pułaski”. „Okręty wspólnie manewrują, prowadzą łączność, a wszystko odbywa się zgodnie z procedurami NATO. Nie zawsze w danym momencie jest okazja, by współdziałać z sojusznikami podczas dużych międzynarodowych ćwiczeń. Tym bardziej więc należy wykorzystywać każdą, nawet najdrobniejszą okazję, by to robić” – poinformował.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszym portalu, na Morze Bałtyckie miało wypłynąć z baz 20 okrętów rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Informację o dyslokacji jednostek Floty Bałtyckiej podał w poniedziałek portal Onet za rosyjską agencją informacyjną TASS. Według tej ostatniej okręty mają na poszczególnych miejscach ćwiczyć obronę przed atakiem ze strony jednostek nawodnych i samolotów, a także rozminowywanie akwenu.

Onet przypomniał, że manewry rosyjskich jednostek na Bałtyku są elementem znacznie szerszych działań rosyjskiej marynarki wojennej. Jeszcze w zeszłym tygodniu rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało rozpoczęcie ćwiczeń przez 140 okrętów, 60 samolotów oraz 60 tys. żołnierzy tego rodzaju broni. Odbędą się one, poza Bałtykiem, także na Morzu Czarnym i Śródziemnym oraz na otwartym Oceanie Atlantyckim i Spokojnym.

Kresy.pl/Polska Zbrojna/Marynarka Wojenna RP