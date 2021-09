Sylwia Spurek chce zakazu wędkarstwa

Europosłanka Zielonych – Wolnego Sojuszu Europejskiego Sylwia Spurek przedstawiła pomysł nowej „piątki dla zwierząt”, a w jej ramach m.in. zakaz wędkarstwa.

Sylwia Spurek zaprezentowała swoje skrajne pomysły na ochronę zwierząt we wtorek na Twitterze. W pięciu punktach wymieniła swoje postulaty, które nazwała „nową piątką dla zwierząt”.

Według Spurek już w 2023 roku należy zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach i delfinariach oraz wprowadzić zakaz polowań, w tym wędkowania.

Od 2025 roku europosłanka chciałaby zakazać otwierania nowych hodowli zwierząt, a w 2040 roku miałby według niej wejść w życie całkowity zakaz hodowli zwierząt. W międzyczasie, w 2030 roku, zacząłby obowiązywać zakaz badań z wykorzystaniem zwierząt.

Ostatni punkt „nowej piątki dla zwierząt” Sylwii Spurek mówi o wpisaniu ochrony zwierząt do konstytucji.

1️⃣2023: zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, delfinariach + zakaz polowań, w tym wędkarstwa

2️⃣2025: zakaz otwierania nowych hodowli 3️⃣2030: zakaz badań z wykorzystaniem zwierząt

4️⃣ 2040: 100% zakaz hodowli zwierząt 5️⃣TERAZ: ochrona zwierząt w Konstytucji #Nowa5dlaZwierząt — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) September 14, 2021

Jak informowaliśmy, wcześniej lewicowa eurodeputowana żądała od Unii Europejskiej powiązania wypłat środków finansowych z budżetu UE dla Polski z oceną czy polskie władze spełniają wymogi unijnych instytucji w sprawie wymiaru sprawiedliwości, a także apelowała o zastosowanie sankcji względem Polski.

Przypomnijmy, że nowela autorstwa PiS zwana „piątką dla zwierząt”, która została uchwalona przez Sejm pod koniec września 2020 roku, wprowadzała zakaz hodowli zwierząt na futra oraz wykorzystywania ich w celach rozrywkowych. Ograniczała także ubój rytualny jedynie do potrzeb lokalnych związków religijnych i zwiększyła kompetencje prozwierzęcych organizacji pozarządowych. „Piątka dla zwierząt” wywołała gwałtowne protesty rolników a także niesubordynację części posłów koalicji rządzącej. Ponad 50 posłów klubu PiS głosowało przeciw nowelizacji bądź wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu władze PiS zawiesiły w prawach członka partii 15 nieposłusznych posłów. Przeciwko „piątce” wypowiedział się prezydent Andrzej Duda. Przepisy ustawy złagodził nieco Senat m.in. dopuszczając eksport mięsa drobiowego z uboju rytualnego. Projekt nie trafił jednak ponownie pod obrady Sejmu, ponieważ władze PiS zdecydowały, że trafi on do kosza a pojawi się propozycja zupełnie nowej „piątki dla zwierząt”. Do tej pory taki projekt nie został przedstawiony.

Kresy.pl