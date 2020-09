Konfederacja o „piątce dla zwierząt”: To haniebne przepisy. Będziemy maszerowali razem z rolnikami [+VIDEO]

„Polskich rolników w polskim Sejmie, partia która doszła do władzy na głosach ludzi ze wsi, potraktowała nikczemnie. Próbuje ich pozbawić pracy, dorobku, wolności, poprzez system propagandy i obrzydzania normalnej etycznie pracy, jaką wykonują rolnicy hodując zwierzęta” – oświadczył w środę poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Posłowie Konfederacji skrytykowali także nominację Grzegorza Pudy na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zadeklarowali także, że wezmą udział w proteście rolników.

Postanowiono pozbawić rolników także godności, przedstawiając ich pracę jako coś obrzydliwego, złego moralnie. Jako niemalże zbrodnię To jak ich potraktowano nie może pozostać bez naszej odpowiedzi. Jako posłowie chcielibyśmy wykonywać naszą pracę w Sejmie, dyskutując o projektach ustaw. Zostało to sparaliżowane – zaznaczył Bosak podczas środowej konferencji prasowej. Posłowie Konfederacji skrytykowali także nominację Grzegorza Pudy na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zapowiedzieli, że wezmą udział w środowym proteście rolników.

„Proces legislacyjny został zmieniony w farsę” – oświadczył Bosak.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Bosak podkreślił, że na posiedzenie komisji sejmowej nie zostali wpuszczeni przedstawiciele branży.

„Upokorzono tych ludzi narzucając prawo, które jest bandycie i gangsterskie” – oświadczył Bosak.

„Dziś będziemy maszerowali z protestującymi rolnikami” – dodał.

„Nie upominamy się o interes niszowy, branżowy. Nie jesteśmy lobbystami tej czy innej gałęzi przedsiębiorczości. Razem z polskimi rolnikami upominamy się o poszanowanie własności i wolności w całej Rzeczpospolitej” – zadeklarował poseł Grzegorz Braun.

W czasie konferencji prasowej głos zabrał także Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

„Ta ustawa to uderzenie nie tylko w fundament branży hodowlanej, nie tylko w dynamiczny eksport drobiu i bydła, nie tylko uderzenie w rynek pasz i uprawę zbóż, to nie tylko wielomilionowe straty w polskim eksporcie, ta ustawa to nie tylko zamknięcie się na wielomiliardowe rynki, ta ustawa, będąca fanaberią Jarosława Kaczyńskiego, to złamanie kręgosłupa polskiemu rolnictwu” – oświadczył Winnicki.

„To co uprawia Kaczyński to gangstera” – dodał.

„Zmiana na stanowisku ministra rolnictwa to nie tylko niszczenie rolników, to naplucie im w twarz. Grzegorz Puda to człowiek mierny, bierny ale wierny Kaczyńskiemu, oficer polityczny znany z poprzednich kadencji w dziele niszczenia rolnictwa” – podkreślił Winnicki.

Posłowie zadeklarowali, że wezmą udział w proteście rolników.

youtbe.com / Kresy.pl