Ardanowski o piątce dla zwierząt: głupoty, które aż się proszą żeby ktoś z nich kpił

Podczas czwartkowego wywiadu dla Radia WNET, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski wyraził swój żal wobec Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem „piątka dla zwierząt” niszczy dorobek polityczny PiS na wsi.

Jak dowiedziało się w czwartek Radio WNET, Jan Krzysztof Ardanowski jest rozżalony, że z powodu tzw. piątki dla zwierząt niszczy się dorobek polityki Prawa i Sprawiedliwości w zakresie rolnictwa. Rolnicy mają być niezadowoleni z poczynań partii rządzącej.

„Ja jestem przede wszystkim zaskoczony i zawiedziony, że z rzeczy, która chyba na to nie zasługuje, mówię o ustawie o ochronie zwierząt z nikim notabene niekonsultowanej, właściwie do tej pory nie ma autora ustawy, która jest pomieszaniem z poplątaniem rzeczy istotnych i rzeczy nieistotnych, żeby tego typu wrzutką niszczyć to co dało polskiej prawicy sukces”.

Zdaniem ministra Ardanowskiego „piątka dla zwierząt” została odebrana jako policzek wymierzony tym, którzy głosowali wcześniej na Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich. „Jak z powodów z nikim nie uzgadnianych, wprowadzić ustawę, mającą wiele wad, konsekwencje tej ustawy będą się ciągnęły latami przed sądami i Ci którzy ją stworzyli będą się za nią wstydzić, jak można wszystko niszczyć z takiego powodu”.

Ardanowski podkreśla, że wybór prezydenta zależał w dużej mierze od rolników i taka sama sytuacja była wcześniej w wyborach parlamentarnych. „Konfederacja, PSL, który otwiera szampany będzie codziennie przypominał chłopom, że proszę bardzo poparliście Prawo i Sprawiedliwość, a Prawo i Sprawiedliwość w jednej z pierwszych ważnych ustaw za nowego prezydenta się od was odwróciło”.

Część przepisów, które pojawiły się w ustawie Ardanowski nazywa „bzdurami”. „Pies ma miec 6-metrowy łańcuch. Wyobraża sobie Pan małego pinczerka, który będzie ciągnął sześciometrowy łańcuch. Jeżeli ktoś ma sukę w mieszkaniu, która mu się oszczeni, to jeśli ma kawalerkę, to musi się z niej wyprowadzić. Takie głupoty, które aż się proszą żeby ktoś z nich kpił”.

„PiS, partia, której zawierzyłem, partia, która wydawała się prawicowa. Ta partia wpisuje się w wojnę ideologiczną, która się toczy w Europie, która ze zwierzęcia robi boga i dehumanizuje człowieka. Doszło do jakiegoś absolutnie egzotycznego sojuszu Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy”.

Kresy.pl/Radio Wnet