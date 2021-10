Kaczyński zaprezentował program PiS dla rolników: Do 100 tys. zł rocznie bez podatku

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało nowy program dotyczący wsi i rolników. „Rolnik bardzo wiele swoich produktów będzie mógł sprzedawać bezpośrednio – do 100 tys. zł rocznie bez podatku, a w gminach będzie obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk” – oświadczył Jarosław Kaczyński.

Mija już wiele lat od chwili, kiedy w Małopolsce powiedziałem po raz pierwszy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentantem polskiej wsi i traktuje to jako powód do dumy. Dzisiaj po latach chcę to powtórzyć, jesteśmy reprezentantem polskiej wsi i jesteśmy dumni z tego zaszczytu – oświadczył Jarosław Kaczyński, cytowany przez PAP. Wyraził opinię, że że polityka prowadzona przez Zjednoczoną Prawicę przynosi efekty. Powiedział, że dziś dochód rozporządzalny na głowę mieszkańca wsi i miast zbliżyły się do siebie i różnica jest niewielka. Prezes PiS zapowiedział zmiany w zakresie podatków. „Rolnik bardzo wiele swoich produktów będzie mógł sprzedawać bezpośrednio – do 100 tys. zł rocznie bez podatku, a w gminach będzie obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk” – zadeklarował.

„Wysiłek polskiego narodu i naszej formacji politycznej przyniósł efekty” – powiedział prezes PiS. Wyraził opinię, że potrzeba w wielkiego projektu – „Polskiego Ładu na wsi”. Przyznał, że w sferze rolnictwa „są sprawy, które bolą”. Dodał, że jedną z nich są ceny nawozów, które się bardzo podniosły, ponieważ gwałtownie rośnie cena gazu, chociaż w ostatnich dniach ceny części nawozów spadły.

„Najważniejszym rozwiązaniem, które by poprawiło sytuację rolników, byłaby możliwość zakupu prosto od producenta, bez pośredników, bo to oszczędziłoby 200-300 zł na tonie. Nie jest to łatwe” – powiedział Kaczyński.

„Trzeba po prostu, by rolnicy łączyli się w większe grupy, grupy producenckie, jeśli są jakieś spółdzielnie, to można wykorzystać, i kupowali jakby zbiorowo. Wtedy te ceny mogą być obniżone” – dodał prezes PiS.

Wyraził opinię, że ceny gazu na pewno kiedyś spadną, lecz sprawa cen nawozów jest rzeczywiście problemem. „Mówię o tym, żeby polska wieś wiedziała, że my to widzimy i o takich sprawach nie zapominamy” – zadeklarował.

Prezes PiS zadeklarował, że w związku z zakażeniami ASF, będzie dążył do odbudowania hodowli trzody chlewnej.

Zapowiedział także powstanie rezerwy budżetowej, która będzie się nazywała Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych. „W tym roku to będzie 3 mld zł. Poza tym będzie 1 mld 400 mln zł na wsparcie ubezpieczeń tych rolników, którzy będą się chcieli ubezpieczyć indywidualnie w różnych towarzystwach” – poinformował.

pap / wydarzenia.interia.pl / wnp.pl / Kresy.pl