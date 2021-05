Rząd zaprezentował „Polski Ład” – więcej na zdrowie i mieszkalnictwo, wyższa kwota wolna od podatku, zapowiedź dużych inwestycji

W sobotę 15 maja Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nowy „Polski Ład”, czyli program, który ma „naprawić” rzeczywistość w Polsce po pandemii koronawirusa.

Polski Ład ma się składać się z 10 obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca-godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska – nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia-czyste powietrze, CyberPoland 2025 i Złota jesień życia. Cały program liczy 132 strony.

Jako pierwszy głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

– Znakiem firmowym naszej koalicji jest polityka społeczna. Polacy są przekonani, że należy im się takie życia jak w krajach na zachód i po części na południe od naszych granic. Chcemy te aspiracje zaspokoić i na to jest szansa – deklaruje lider PiS.

Kaczyński zapowiedział wydatki na służbę zdrowia na poziomie 150-160 mld zł, czyli 6 proc. PKB do 2023 roku, a w 2027 r. mają one dojść do 7 proc. PKB, czyli 200 mld zł. Lider PiS zapowiada proces „ściągania lekarzy z zewnątrz”, fundusz medyczny i modernizacji szpitali.

– Nasze przedsięwzięcia dadzą 500 tys. miejsc pracy w pierwszym rzucie – zadeklarował lider PiS. – Z jednej strony likwidujemy niesprawiedliwy degresywny system podatkowy i podnosimy sumę wolną od podatku do 30 tys. zł – mówił Kaczyński. Do 120 tys. zł z 85 tys. zł wzrośnie druga stawka podatkowa.

– Spółki energetyczne dla rolników, spółdzielnie z możliwością stosowania instrumentów finansowych na rzecz inwestycji. To będzie szybko zmieniało wieś i małe miasta. Połączenia kolejowe z miastami i wsiami, gazyfikacja, kanalizacja dla bardzo wielu polskich wsi – wyliczał Kaczyński. – 4 tys. świetlic, 300 boisk, 100 basenów w gminach, gdzie ich nie ma. W sumie 3600 boisk do rewitalizacji, budowa domów opieki.

Domki do 70 m2 z płaskim dachem i poddaszem do wykorzystania – ok. 90 m2 powierzchni do wykorzystania – będą zwolnione z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

– Liczba mieszkań rośnie. Ale to zdecydowanie za mało. Polacy od 20 do 40 lat będą mogli uzyskać gwarancję bankową do 100 tys. zł – zapowiada szef PiS. – A dla tych, którzy wezmą kredyt, będą mogli otrzymać do 160 tys. zł na spłatę – mówi Kaczyński.

– Oprzemy się na nowych źródłach finansowania ze składki zdrowotnej (nie będzie możliwości odpisania jej od podatku -red.). Do tego wyższa kwota wolna, emerytura do 2,5 tys. zł zwolniona z podatku – wymienia Morawiecki.

– Idziemy dalej z rewolucją podatkową. To kwota wolna 30 tys. zł, ta kwota będzie wyższa niż we Francji czy we Włoszech, podobna jak w Danii. To rewolucja dla 18 mln Polaków. Ktoś kto zarabia wynagrodzenie minimalne otrzyma dodatkowo ponad 1,5 tys. zł – zapowiada Morawiecki. – Pomoże w tym podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Chcemy, żeby osoby zarabiające do 10 tys. zł brutto trochę także na tym skorzystały.

– Czas, żeby wszystkich zaprosić do tego nowego ładu. Po raz pierwszy od setek lat mamy szansę na to, żeby przeciętna polska rodzina żyła za kilkanaście lat na poziomie krajów z Europy Południowej – zadeklarował premier.

Ponadto premier zapowiedział nowe działania prodemograficzne. – Zdecydowaliśmy się za radą ekspertów wesprzeć rodziców w okresie po urodzeniu dziecka. W ciągu pierwszych trzech lat dla rodzin z drugim i większą liczbą dzieci oprócz 500 plus i 300 plus dodajemy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – 12 tys. zł do wykorzystania w pierwszych latach życia dziecka.

Zmiany podatkowe, zapowiedziane od 2022, a właściwie wzrost dochodów rozporządzalnych w grupach z większą skłonnością do konsumpcji przełoży się na dodatkowe podbicie dybamiki PKB o 0,3-0,4pp. Nasza prognoza PKB na 2022 to więc już powyżej 5,5% r/r.

– Pięciolatka PiS to prawie milion oddanych mieszkań. To co osiągnęliśmy to zdecydowanie za mało, to co zaproponowaliśmy wcześniej nie wyszło tak jak chcieliśmy, dlatego przebudowaliśmy nasz program mieszkaniowy – mówił premier.

– Państwo polskie zagwarantuje wkład własny do 100 tys. zł, co pozwoli na szybkie podjęcie decyzji o zakupie mieszkania. W rodzinach z drugim i kolejnym dzieckiem będą kwoty umorzenia – co najmniej do 150 tys. zł – mówił premier.

Morawiecki zapowiedział budowę przez najbliższe 7 lat 2,5 tys. km dróg i autostrad. Premier mówił również o „rewolucji cyfrowej” w zakresie doprowadzenia sieci szerokopasmowej do domów, które jej nie mają. Rozwijana będzie także sieć 5G.

– Ze środków z uprawnień do emisji CO2 utworzymy fundusz na remont i budowę nowych ciepłowni w 120 miastach – mówił Morawiecki. Ponadto zapowiedział, że rząd będzie dążył do tego by dopłaty rolnicze były na poziomie unijnym.

Proponowane rozwiązania mają być jeszcze z Polakami konsultowane.

– Dziś jest czas, zeby zadać pytanie jaka będzie Polska przyszłych pokoleń, czy będzie to Polska polskiej kultury, nie musimy przyjmować obcych mód. To może być Polska, gdzie będzie łatwo o pracę. To także Polska, gdzie Polacy będą chcieli wracać – zakończył swoje wystąpienie Morawiecki.

„Polski Ład” podpisany został przez liderów partii tworzących koalicję rządową: Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina oraz Zbigniewa Ziobro, a także premiera Mateusza Morawieckiego i marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała szybszą możliwość wspólnego rozliczania się podatkowego oraz program z dotacjami „Żłobek w każdej gminie”.

– Ponad 90 proc. Polaków zapłaci mniejsze podatki, a kilka procent zarabiających najwięcej zapłaci więcej – powiedział Jarosław Gowin.

– Stawiamy na polskie firmy, na ogromnych inwestycjach muszą skorzystać podmioty płacące podatki w Polsce – dlatego ogłaszam czerwony dywan dla polskich przedsiębiorców – mówił Gowin. Zapowiedział, że jego resort pracuje nad odpowiednią zmianą prawa zamówień publicznych, aby preferowane były polskie firmy.

Ważnym elementem „Polskiego Ładu” ma być transformacja energetyczna. – Pracujemy nad projektem elektrowni jądrowych, ważna będzie energetyka wodorowa, dzięki programom „Czyste powietrze” i „Mój prąd” poprawimy jakość powietrza – ocenia wicepremier Gowin.

Powiem szczerze: nie spodziewałem się, że #PolskiNowyŁad pójdzie tak szeroko. Jeśli @pisorgpl zrealizuje przynajmniej połowę tego, co właśnie zapowiedzieli, to szanse na III kadencję będą wcale niemałe. W gabinetach opozycji pewnie niewesołe sobotnie przedpołudnie.#PolskiŁad — Łukasz Rogojsz (@Lukasz_Rogojsz) May 15, 2021

Patrząc zbiorczo od strony ekonomicznej premier zapowiada galopującą inflację, Polacy będą uciekać od oszczędności w złotówce szybko tracącej na wartości.#PolskiNowyŁad — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) May 15, 2021

Kresy.pl