Opole: Trzech Gruzinów oskarżonych o serię włamań do mieszkań

Opolska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec trzech obywateli Gruzji. Zarzuca się im m.in. 11 włamań do mieszkań w Opolu.

Prokuratura Rejonowa w Opolu poinformowała w czwartek o zakończeniu śledztwa przeciwko trzem obywatelom Gruzji, którym zarzuca się udział we włamaniach do mieszkań na terenie Opola. Skierowany do Sądu Rejonowego w Opolu akt oskarżenia obejmuje trzech mężczyzn: 29-letniego Zakariego T., 42-letniego Giorgija B. oraz 38-letniego Tamaza K.

W maju br. w Opolu doszło do serii włamań do lokali mieszkalnych. Jak podają śledczy, sprawcy do wnętrza mieszkań przedostawali się zawsze w ten sam sposób – poprzez siłowe wyłamanie wkładek zamków. Kradli cenne przedmioty niewielkich rozmiarów, ale zrobili wyjątek dla kożucha.

Sprawców, którymi okazali się wymienieni trzej Gruzini, ujęli 26 maja br. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Mundurowi prowadzili obserwację osiedli w związku z popełnianymi przestępstwami i wytypowali trójkę mężczyzn znajdujących się w samochodzie stojącym pod jednym z bloków w dzielnicy Chabry. Gdy doszło do próby zatrzymania, mężczyźni rozpoczęli ucieczkę samochodem, a później pieszo. Przed zatrzymaniem porzucili plecak, w którym były przedmioty pochodzące z dwóch innych kradzieży. Ostatecznie ujęto ich w okolicy ulicy Pużaka. W zajmowanym przez nich mieszkaniu znaleziono inne skradzione przedmioty a także wyłamane zamki, które sprawcy zabierali ze sobą.

Wśród zgromadzonych przez prokuraturę dowodów są m.in. wyniki badań DNA śladów biologicznych pozostawionych przez oskarżonych, wyniki ekspertyzy traseologicznej śladów obuwia oskarżonych pozostawionych na miejscu przestępstw a także badania porównawcze śladów małżowiny usznej ujawnionych na miejscu przestępstw popełnionych przy ul. Koszyka i Chabrów z odbitkami ucha Tamaza K.

Trzech Gruzinów oskarżono o 11 włamań, 2 usiłowania włamań (oskarżeni nie zdołali sforsować zabezpieczeń drzwi), posiadanie niewielkich ilości środków odurzających oraz ignorowanie wydawanych przez funkcjonariuszy policji poleceń zatrzymania pojazdu w chwili próby ich zatrzymania.

W początkowej fazie śledztwa oskarżeni przyznawali się do popełnienia zarzucanych im czynów, natomiast po uzupełnieniu zarzutów o kolejne przestępstwa zaprzeczyli ich sprawstwu i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Na proces czekają w areszcie tymczasowym.

Kresy.pl / gov.pl