„Będziesz pan wisiał” – jest decyzja prokuratury ws. słów posła Brauna

Warszawska prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie słów „będziesz pan wisiał” wypowiedzianych przez Grzegorza Brauna do Adama Niedzielskiego.

Jak ustaliło w poniedziałek Radio Zet, Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie doszukała się znamion gróźb karalnych w słowach „będziesz pan wisiał” wypowiedzianych z mównicy sejmowej przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i umorzyła dochodzenie w tej sprawie.

„Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2021 r. dochodzenie w sprawie zostało umorzone wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego” – taką informację Radio Zet przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Radio Zet nie podało, jak prokuratura uzasadnia swoją decyzję.

Ministerstwo zdrowia ani minister Niedzielski jeszcze nie skomentowali decyzji prokuratury.

Poseł Grzegorz Braun skierował pod adresem ministra Niedzielskiego słowa „Będziesz pan wisiał” we wrześniu ub. roku z sejmowej mównicy. Doniesienie do prokuratury wobec Brauna złożyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz sam Niedzielski. Ponadto prezydium Sejmu nałożyło na Brauna najwyższą możliwą karę finansową – 6 miesięcy obniżenia uposażenia o połowę i 6 miesięcy bez diety poselskiej, co łącznie może kosztować posła około 60 tysięcy złotych. W odpowiedzi na to internauci-zwolennicy Brauna na jednym z portali zebrali niemal pół miliona złotych na wsparcie jego działalności.

Na początku stycznia br. Radio RMF FM dotarło do listu Adama Niedzielskiego do prokuratury, w którym minister zarzucał śledczym „opieszałość” w ściganiu Brauna. Z doniesień tych wynikało, że prokuratorzy przedłużyli dochodzenie do 17 lutego czekając na uprawomocnienie się nagany udzielonej Braunowi przez sejmową komisję etyki.

Kresy.pl / wiadomosci.radiozet.pl