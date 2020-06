Wspólna deklaracja prezydentów Polski i USA

W czasie swojego pobytu w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda podpisał z Donaldem Trumpem dwustronną deklarację. Nie zawiera ona jednak zbyt wielu konkretnych sformułowań.

Środki masowego przekazu cytują treść wspólnej deklaracji jaką przy okazji spotkania w Waszyngtonie podpisali Trump i Duda. Deklaracja zaczyna się od odniesienia do pandemii koronawirusa. „Polska i Stany Zjednoczone, w porozumieniu z innymi sojusznikami oraz podobnie myślącymi partnerami, będą wspólnie pracować na rzecz odbudowy naszych gospodarek jako silniejszych, bardziej odpornych i lepiej zintegrowanych oraz ochrony naszej krytycznej infrastruktury i technologii, a także dywersyfikacji łańcuchów dostaw” – ustalili prezydenci co koresponduje z amerykańskimi dążeniami do wyprowadzania produkcji z kraju ich czołowego rywala Chińskiej Republiki Ludowej, a szczególnie do eliminacji Chińskich koncernów z budowy w innych krajach sieci telekomunikacyjnej 5G.

Sprawie tej sieci został zresztą poświęcony cały ustęp deklaracji – „Oba nasze narody łączy poszanowanie dla prywatności i wolności osobistych oraz zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa naszych systemów telekomunikacyjnych. Dlatego też ponownie potwierdzamy treść Wspólnej Deklaracji z września 2019 roku i zobowiązujemy się do współpracy w rozwijaniu rozwiązań technologicznych następnej generacji, a także do korzystania wyłącznie z usług bezpiecznych i zaufanych dostawców, sprzętu oraz łańcuchów dostaw w ramach naszych sieci 5G”. Treść oświadczenia odnosi się więc do wrześniowej deklaracji podpisanej w Warszawie przez premiera Mateusza Morawieckiego i wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a.

W deklaracji znalazło się odniesienie także do polityki historycznej, prezydenci zadeklarowali bowiem walkę „z dezinformacją, w szczególności w odniesieniu do faktów historycznych dotyczących II wojny światowej” co można potraktować jako reakcję na narrację historyczną przedstawicieli władz Rosji.

Według deklaracji „oba państwa będą będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej, między innymi poprzez dalszą implementację Wspólnych Deklaracji z 12 czerwca 2019 roku i 23 września 2019 roku, a także poprzez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz amerykańskich zdolności obronnych oraz odstraszania w Polsce”. Prezydenci potwierdzili też, że „zobowiązania do inwestowania w zdolności obronne, do sprawiedliwego podziału obciążeń mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transatlantyckiego i współpracy w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz do zapewnienia skutecznego odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO”, co nawiązuje do nacisków Donalda Trumpa na państwa Sojuszu by zwiększyły finansowanie swoich armii do poziomu 2 proc. PKB. W deklaracji nakreślono cel „modernizowania Polskich Sił Zbrojnych, w tym z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu amerykańskiego”.

Bezpieczeństwo energetyczne prezydenci uznali za „tożsame z bezpieczeństwem narodowym”, co znalazło wyraz w ich stwierdzeniu dotyczącym handlu gazem ziemnym – „Wyrażamy szczególne zadowolenie z naszego partnerstwa jeśli chodzi o dostawy dla Polski amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także rozpoczęcia nowego rozdziału w naszej współpracy energetycznej poprzez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora cywilnej energii jądrowej”.

Duda i Trump wyrazili „dumę” z powodu tego, że obroty handlowe między dwoma państwami zwiększyły się od 2016 r. o 50 proc. i zadeklarowali dążenie „do zwiększenia wolumenu wymiany handlowej i inwestycji, zwłaszcza w dziedzinie nowoczesnych technologii”.

