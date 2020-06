Bosak: Jaką walutą prezydent płaci

Kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji Krzysztof Bosak ocenił, że Andrzej Duda prowadzi politykę wobec Stanów Zjednoczonych w sposób zbyt uległy.

Bosak wypowiedział się na temat środowej wizyty prezydenta Polski w Waszyngtonie dla radia TOK FM. „To, co mnie niepokoi w tej całej wizycie, to to, że za przysługę zawsze na poziomie międzynarodowym jakoś się płaci. Obawiam się, jaką walutą tutaj prezydent Andrzej Duda płaci za tę przysługę mu wyświadczoną” – wypowiedź posła Konfederacji dla rozgłośni radiowej zacytował portal „Dziennika Gazety Prawnej”.

Bosak traktuje wizytę Andrzeja Dudy w USA właśnie w kategoriach marketingowych. Wyraził przekonanie, że w jej trakcie nie zostaną poczynione żadne istotne dla interesów polskich i stosunków dwustronnych ustalenia. Konserwatywno-liberalny polityk uznał tę wizytę za „przysługę” dla kampanii wyborczej walczącego o reelekcję prezydenta Polski, za którą to przysługę władze naszego państwa mogą według Bosaka zapłacić „przesadną miękkością” wobec amerykańskiej dyplomacji – „Jest tajemnicą poliszynela w Warszawie, że wiele rzeczy amerykańskie firmy załatwiają naciskiem dyplomatycznym przez amerykańską ambasadę”. Mówiąc o takiej sytuacji Bosak postulował – „trzeba odejść od takiego klientelizmu i wasalizmu”.

Kandydat Konfederacji odniósł się do jednego z głównych wątków przekazu polityków Prawa i Sprawiedliwości i sprzyjających im mediów przed wizytą, to jest do ewentualnego zwiększenia liczby stacjonujących w Polsce amerykańskich żołnierzy. „Polscy politycy zrobili z tego jakiś fetysz, że jeśli amerykańskie wojska tutaj będą, to będziemy bezpieczni” – stwierdził Bosak – „Sojusze zawsze mają rolę wspierającą i ubezpieczającą. Współpraca sojusznicza z USA i ze wszystkimi innymi państwami NATO jest dla nas korzystna, ale jeśli Amerykanie stawiają to w sposób, że może przyślą jakiś żołnierzy, a może nie, pod warunkiem, że pokryjemy 100 procent kosztów, to zaczyna być dla naszej strony lekko upokarzające”.

wiadomosci.dziennik.pl/kresy.pl