Ukraina wzywa Polskę do “odrzucenia emocji”

Mam nadzieję, że nie są to słowa skierowane do Polski. Tam nazwa naszego kraju nie padła, więc nie chciałbym ich tak odbierać - oświadczył w środę rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego uderzającej w Polskę.

Rzecznik rządu został zapytany w środę w RMF 24 o słowa Wołodymyra Zełenskiego, które padły we wtorek w Nowym Jorku: "Uruchomiliśmy tymczasowy morski korytarz eksportowy z naszych portów i ciężko pracujemy nad zachowaniem szlaków lądowych dla eksportu zboża. (...) To alarmujące widzieć, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, rozgrywają solidarność w teatrze politycznym – robiąc ze zboża thriller. Może się wydawać, że oni grają własną rolę, ale faktycznie pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora".

"Mam nadzieję, że nie są to słowa skierowane do Polski. Tam nazwa naszego kraju nie padła, więc nie chciałbym ich tak odbierać. Od samego początku w konflikcie, który wywołała Rosja, zachowujemy się w taki sposób, aby ratować bezpieczeństwo Europy, Ukrainy, ale również Polski. Myślę, że w takich sytuacjach zawsze potrzebne są chłodne wypowiedzi. To, co robimy, robimy w sposób przemyślany. Pomagamy Ukrainie w zakresie zbrojnym, po to, by broniła siebie - ale nas również - przed Rosją. Jednak w kwestiach gospodarczych, rolnych musimy bronić polskich interesów" - stwierdził, cytowany przez portal WNP.