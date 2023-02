Chiny sugerują UE, by zrezygnować z wzywania do „całkowitego zwycięstwa” Ukrainy

Chiny apelują do Unii Europejskiej o zaprzestanie wzywania do „całkowitego zwycięstwa” Ukrainy w wojnie z Rosją – pisze „Politico”. Zdaniem Pekinu, grozi to dalszą eskalacją konfliktu, a dostawy broni nie rozwiążą problemu. „Uważamy, że właściwym miejscem byłby stół negocjacyjny”.

Ambasador Chin przy Unii Europejskiej, Fu Cong, zakwestionował wezwanie Zachodu do pomocy Ukrainie w osiągnięciu „całkowitego zwycięstwa”. Miało to miejsce w środę, przed przybyciem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na unijny szczyt do Brukseli.

„Szczerze mówiąc, jesteśmy dość zaniepokojeni możliwością eskalacji tego konfliktu. I nie uważamy, że jedynie dostarczanie broni faktycznie rozwiąże problem” – powiedział chiński dyplomata.

„Jesteśmy dość zaniepokojeni tym, że ludzie mówią o osiągnięciu całkowitego zwycięstwa na polu bitwy. My uważamy, że właściwym miejscem byłby stół negocjacyjny” – oświadczył. Dodał, że „obawy obu stron w kwestii bezpieczeństwa”, zarówno Ukrainy, jak i Rosji, powinny zostać załatwione.

Według „Politico”, głównymi orędownikami koncepcji wspierania Ukrainy aż do jej „całkowitego zwycięstwa” są głównie kraje bałtyckie i państwa Europy Środkowej.

Fu skrytykował też UE za „erozję” jego zaangażowania na Tajwanie, ostrzegając „wyższych urzędników z instytucji unijnych”, by przestali odwiedzać wyspę.

„Politico” zwraca też uwagę, że komentarze Fu na temat Ukrainy i Tajwanu pojawiły się w czasie, gdy chiński prezydent Xi Jinping planuje podróż do Moskwy.

Zaledwie dzień po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, Xi Jinping podkreślił, że konflikty interesów powinny być rozwiązywane z poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw, co odnoszono wówczas do Ukrainy. Z drugiej strony Pekin nie przyjął, ani nie poparł żadnych sankcji przeciwko Rosji oraz zwiększył wymianę handlową, szczególnie skup rosyjskiej ropy po okazyjnej cenie.

Chińscy politycy, a szczególnie media, od miesięcy obciążają też winą za wybuch konfliktu USA, twierdząc, że Waszyngton dążył do rozszerzenia swoich wpływów na miękkim podbrzuszu Rosji za pomocą Ukrainy. Jednocześnie jednak Chińczycy nie zdecydowali się na udzielanie wysiłkowi zbrojnemu Rosjan wsparcia materiałowego, finansowanego, czy tym bardziej operacyjnego.

Politico / Kresy.pl