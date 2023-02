Sekretarz generalny ONZ nazwał rosyjską inwazję „afrontem”

Radew rozmawiał w środę z dziennikarzami na temat raportu o stanie i gotowości sił zbrojnych Bułgarii, z jakim się właśnie zapoznał. "Jest niedopuszczalne, że duża liczba partii w naszym państwie postrzega armię Bułgarii nie jako gwaranta bezpieczeństwa, ale jako donora dla sił zbrojnych Ukrainy" - słowa prezydenta zacytowała bułgarska agencja informacyjna Novinite.

"Ta mantra, która zasadza się na tym, że, jak widzicie, przekazywanie starej broni Rosji natychmiast rozwiąże kwestię modernizacji [bułgarskiej armii] i stare rosyjskie uzbrojenie jest nie do utrzymania. Okno jest teraz zamknięte, ale możliwa ilość, którą dostaniemy, jest niczym wobec całych potrzeb armii bułgarskiej. Niektóre kraje w ramach tych trójstronnych transakcji otrzymały 15 czołgów - co to jest 15 czołgów na tle kontekstu potrzeb zbrojeniowych? Po drugie - jest to kwestia zastąpienia starego sprzętu starym sprzętem innego rodzaju. Po trzecie [...] musimy oddać obecnie istniejące platformy i kupić nowe. Musimy za nie płacić i to jest jasne" - w ten sposób Radew komentował założenia, że mocarstwa zachodnie zrekompensują braki spowodowane przez przez wysłanie poradzieckiego sprzętu wojskowego Ukrainie.