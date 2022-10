Reuters: Ukraina otrzyma kolejne cztery systemy HIMARS

Administracja prezydenta Joe Bidena ogłosi we wtorek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który będzie zawierał 4 systemy HIMARS – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Reuters informuje o tej sprawie, powołując się na swoje dwa źródła w Białym Domu. Biden planuje przeznaczyć 625 milionów dolarów w ramach prezydenckiego programu.

W skład pakietu wejdą 4 wyrzutnie systemu rakietowego HIMARS. W pakiecie będzie również zawarta amunicja, miny i pojazdy rozminowujące. Jest to pierwszy pakiet pomocy wojskowej ogłaszany przez Stany Zjednoczone po próbie aneksji okupowanych terytoriów Ukrainy przez Federację Rosyjską.

Jak poinformował w piątek Głos Ameryki, powołując się na słowa przewodniczącego Sługi Narodu w Radzie Najwyższej Dawida Arachamii, Ukraina prowadzi negocjacje z Waszyngtonem w sprawie wykorzystania używanych systemów HIMARS.

„Przede wszystkim potrzebujemy dodatkowych HIMARS, zostaną dostarczone w ciągu dwóch lat, nie jesteśmy z tego zadowoleni. Chcemy wziąć HIMARSy, które są już w USA i były w użyciu. Zabierzemy je, a nowe będą dostarczane do US Army. W tym celu chcemy dokonać tzw. wymiany. To nie jest taka prosta biurokratyczna procedura, ale już ją „opracowaliśmy” i chcemy, aby zostało to zaakceptowane” – mówił.

Zaznaczył też, że Ukraina potrzebuje dronów Gray Eagle i MQ Reaper.

„Spotkaliśmy się z dowództwem Sił Powietrznych, rozmawialiśmy z producentami. Wierzymy, że jak tylko zapadnie decyzja polityczna, w ciągu 2-3 tygodni te drony mogą już być na Ukrainie” – dodał Arachamia.

“Протягом двох-трьох тижнів ці дрони можуть бути вже в Україні”, – Давид Арахамія, голова фракції “Слуга народу” Верховної Ради України, у коментарі для журналістки Голосу Америки @KaterynaLis. Делегація із Києва протягом тижня перебувала з офіційним візитом у Вашингтоні. pic.twitter.com/U0VgfyA8Yp — Голос Америки Українською (@holosameryky) October 1, 2022

Kresy.pl/Reuters