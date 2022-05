Brytyjski wywiad: Rosyjskie terminatory na głównej linii ataku

Według brytyjskiego wywiadu Rosjanie skierowali swoje nowoczesne bojowe wozy wsparcia do ataku na Siewierodonieck.

Informacje o doniesieniach wywiadu opublikowało w niedzielę rano na Twitterze brytyjskie Ministerstwo Obrony. Według nich Rosjanie posiadają tylko jedną operatywną kompanię ciężkich bojowych wozów wsparcia „Terminator”. Oddział ten znajduje się na Ukrainie i został skierowany do zgrupowania, które prowadzi ataki na miasto Siewierodonieck w obwodzie ługańskim.

„Ich obecność sugeruje, że w atak zaangażowana jest Centralna Grupa Wojsk, która jest jedyną formacją wystawiającą ten pojazd. Centralna Grupa Wojsk poniosła wcześniej ciężkie straty, nie przebijając się do wschodniego Kijowa w pierwszej fazie inwazji” – napisało brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Charakteryzując ten sprzęt, Brytyjczycy stwierdzili, że „Rosja opracowała Terminatora po zidentyfikowaniu potrzeby zapewnienia specjalnej ochrony dla głównych czołgów bojowych, których używała podczas wojen afgańskich i czeczeńskich”.

Opisując z kolei sytuację na ukraińskim froncie brytyjski wywiad ocenił, iż „Obszar Siewierodoniecka pozostaje jednym z bezpośrednich priorytetów taktycznych Rosji. Jednak przy maksymalnie dziesięciu rozmieszczonych Terminatorach jest mało prawdopodobne, aby miały on znaczący wpływ na kampanię”.

