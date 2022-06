Scholz: Z Putinem koniecznie trzeba rozmawiać

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział w piątek, że jest „absolutnie konieczne”, aby niektórzy przywódcy rozmawiali bezpośrednio z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w ramach wysiłków zmierzających do zakończenia wojny na Ukrainie. Zapowiedział, że on i prezydent Francji będą to nadal robić.

Scholz stwierdził w piątek, że niektóre kraje i niektórzy przywódcy muszą rozmawiać z Putinem. „Bezwzględnie konieczne jest rozmawianie z Putinem i nadal będę to robił – podobnie jak francuski prezydent” – oświadczył niemiecki kanclerz, cytowany przez portal telewizji ABC News.

„Rozmowy z prezydentem Rosji muszą być jasne. Mówię na przykład to samo, co mówię pani” – powiedział Scholz do reporterki agencji DPA, która prowadziła wywiad. „Proszę zrozumieć, że nie będzie podyktowanego pokoju. A myślenie, że można rabować ziemię i mieć nadzieję, że czasy się zmienią i wszystko wróci do normy, to jest błąd” – stwierdził.

Scholz podkreślił, że jego przesłanie polega na wzywaniu Putina do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy i osiągnięcia porozumienia z Ukrainą, które byłoby akceptowalne dla strony ukraińskiej.

Przypomnijmy, że w czwartek przywódcy Francji, Niemiec i Włoch przybyli wspólnie do stolicy Ukrainy, gdzie spotkali się z jej prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Wspólna wizyta przywódców trzech największych gospodarek UE ma ważne znaczenie przed przyszłotygodniowym szczytem Unii, na którym ma zostać podjęta decyzja w kwestii tego czy przyznać Ukrainie status oficjalnego kandydata. Znaczenie ma i to, że Francja, Niemcy i Włochy są tymi państwami, które nie zajmują wyłącznie proukraińskiego stanowiska, ale próbują też utrzymać komunikację z Rosją. Macron wzywał wręcz do „nie upokarzania” Moskwy, by osiągnąć rozwiązanie polityczne konfliktu zbrojnego.

„Die Welt” podał w piątek, że za kulisami kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Mario Draghi naciskają na Ukrainę, by poszła na ustępstwa wobec Moskwy, a po upadku Donbasu rozpoczęła rozmowy pokojowe. Według gazety, Ukraińcy wcale sami nie zdecydują o swoim losie, gdyż inni zrobią to za nich.

abcnews.go.com / Kresy.pl