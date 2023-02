Większość Estończyków przeciw przyznawaniu tymczasowej ochrony Ukraińcom w wieku poborowym [SONDAŻ]

Wyraźna większość Estończyków uważa, że nie należy włączać do programu tymczasowej ochrony w Estonii Ukraińców w wieku poborowym, których obowiązuje zakaz wyjazdu z kraju.

W piątek estoński dziennik „Postimees” opublikował wyniki sondażu, przeprowadzonego na początku miesiąca przez firmę sondażową Norstat, dotyczącego opinii Estończyków na temat przyznawania tymczasowej ochrony Ukraińcom w wieku poborowym. Chodzi o mężczyzn, obywateli Ukrainy, w wieku 18-60 lat, których w związku z wojną obowiązuje zakaz opuszczania kraju.

Jak podano, wyraźna większość badanych (61 proc.) nie zgadza się, by mężczyźni z Ukrainy w wieku poborowym byli włączani do programu tymczasowej ochrony w Estonii. Statystycznie, co czwartku pytany o to Estończyk (26 proc.) uważa takie działania za słuszne. 13 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

W ankiecie estońskich respondentów zapytano również o hipotetyczną sytuację, w której to ich kraj zostałby napadnięty przez sąsiednią Rosję. Ponad połowa (58 proc.) z nich opowiedziało się za zakazem wyjazdu z kraju mężczyzn w wieku poborowym. Przeciwnego zdania było 30 proc. badanych.

Ponadto, 60 proc. respondentów zgadza się z tym, by w razie zbrojnej agresji rząd Estonii wezwał przebywających za granicą mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. do powrotu do kraju.

Obecnie o włączenie do programu tymczasowej ochrony w Estonii może ubiegać się każdy obywatel Ukrainy i członkowie jego rodziny, którzy opuścili kraj w następstwie rosyjskiej agresji, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku agresji. Tymczasowa ochrona obowiązuje przez rok. Może zostać wydłużona w przypadku dalszego trwania wojny.

Program zapewnia zezwolenie na pobyt oraz gwarancje socjalne podobne do tych, z których korzystają mieszkańcy Estonii. Dotyczy to np. prawa do nauki, pracy i ubezpieczenia zdrowotnego.

PAP / wnp.pl / Kresy.pl