Kolejna rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ przeciw Rosji

Arabia Saudyjska poniesie konsekwencje za to, co zrobiła z Rosją - oświadczył we wtorek prezydent USA Joe Biden. Odniósł się w ten sposób do decyzji OPEC+ o podniesieniu cen ropy naftowej. Podkreślił, że zamierza przemyśleć relacje Stanów Zjednoczonych z monarchią.

Joe Biden ostrzegł we wtorek, że Arabia Saudyjska "poniesie konsekwencje". "Powinniśmy to zrobić i jestem w tego trakcie. Gdy Izba Reprezentantów i Senat wrócą, będą musiały spotkać ich [Arabię Saudyjską] konsekwencje za to, co zrobili z Rosją" - powiedział Biden w wywiadzie dla CNN. Odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy USA zrewidują swoje stosunki z Arabią Saudyjską w związku z decyzją OPEC+ o ograniczeniu wydobycia ropy naftowej.

Nie chciał zdradzić szczegółów dotyczących działań, które ma na myśli. "Nie zamierzam wchodzić w to, co rozważam i co mam na myśli. Ale będą konsekwencje" - powiedział.