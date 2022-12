Płonie kolejne centrum handlowe w Rosji [+VIDEO]

W poniedziałek rano w miejscowości Bałaszycha pod Moskwą wybuchł pożar w centrum handlowym Stroypark. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące kłęby czarnego dymu unoszące się nad budynkiem. To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnim czasie.

W miejscowości Bałaszycha pod Moskwą wybuchł w poniedziałek rano pożar w centrum handlowym Stroypark. Pożar pochłonął około 10 000 metrów kwadratowych centrum handlowego. Ewakuowano pracowników budynku. Wstępne informacje wskazują, że ranna jest jedna osoba – podaje agencja TASS.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące kłęby czarnego dymu unoszące się nad budynkiem.

The Stroypark shopping center in #Balashikha , #Moscow region is on fire. pic.twitter.com/H2o8rQKIg7

Another fire in Moscow. This time at the Stroypark shopping center pic.twitter.com/Y2SqKBZj8v

— Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) December 12, 2022