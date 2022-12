Potężny pożar w podmoskiewskim centrum handlowym [+VIDEO]

Potężny pożar wybuchł w jednym z największych centrów handlowych w Rosji, zginęła jedna osoba – poinformowały w piątek służby ratunkowe i media państwowe.

Jak przekazał portal The Moscow Times, potężny pożar wybuchł w jednym z największych centrów handlowych w Rosji, zginęła jedna osoba – poinformowały w piątek służby ratunkowe i media państwowe.

Pożar, który wybuchł przed świtem, w szczytowym momencie pochłonął 18 000 metrów kwadratowych centrum handlowego MEGA Chimki.

„Cechy konstrukcyjne budynku i duży ładunek łatwopalny skomplikowały działania gaśnicze” – poinformowało rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w aktualizacji w mediach społecznościowych. „Ogień rozprzestrzenił się szybko na dużym obszarze z powodu powstawania silnych prądów konwekcyjnych spowodowanych zawaleniem się dachu i natychmiastowego dostępu do tlenu” – napisano.

Jedna osoba zginęła – poinformowały państwowe agencje informacyjne, powołując się na służby ratunkowe. Prokuratorzy regionu moskiewskiego zidentyfikowali później ofiarę jako pracownika MEGA Chimki, podczas gdy inne serwisy informacyjne podały, że prawdopodobnie był to ochroniarz.

Śledczy wszczęli postępowanie karne w sprawie naruszenia bezpieczeństwa w związku z pożarem.

Reporterzy agencji prasowej TASS na miejscu powiedzieli, że OBI zostało „prawie całkowicie zniszczone”, a pozostały jedynie ściany nośne. Zauważyli, że ogień nie rozprzestrzenił się na pozostałą część centrum handlowego.

OBI ogłosiło wiosną tego roku wyjście z Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. Rosyjskie media donosiły wówczas, że rosyjscy i niemieccy menedżerowie OBI toczą spór o ponowne otwarcie sklepów.

