Marszałek Sejmu na Litwie – wezwał do zapewnienia miejscowym Polakom prawa do oryginalnego zapisu nazwisk

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Około 50 pojazdów, w tym 30 ciągników rolniczych, blokowało dojazd i miejsca parkingowe przed siedzibą publicznego nadawcy NDR w Hanowerze - podaje Bild. W sieci pojawiły się liczne nagrania protestu.

#WATCH 🔴 German farmers, in a protest gesture, have blocked the entrances and parking lot of the NDR television and radio company in #Hanover. The organizers of the action believe that journalists are not fully covering their issues, including the reduction of subsidies for fuel… pic.twitter.com/ZpKWUYyj31