Irlandia i Hiszpania domagają się od UE sprawdzenia czy Izrael przestrzega praw człowieka

Premierzy Irlandii i Hiszpanii zaapelowali o podjęcie działań w związku z „pogarszającą się” sytuacją humanitarna w Strefie Gazy, żądając natychmiastowej oceny, czy Izrael wywiązuje się ze zobowiązań w zakresie praw człowieka określonych w umowie handlowej z UE.



List do pozostałych przywódców państw unijnych został wysłany w obliczu narastających międzynarodowych apeli do Izraela o porzucenie planów ataku wojskowego na miasto Rafah w południowej Strefie Gazy, napisał brytyjski “The Guardian”. Do położonego przy granicy Egiptu miasta uciekło z pozostałych części palestyńskiej eksklawy ponad milion Palestyńczyków. Co najmniej 74 osób zginęło tam tylko w bieżącym tygodniu podczas izraelskiego ataku, podczas której uwolniono dwóch zakładników schwytanych 7 października przez Hamas.



„Biorąc pod uwagę krytyczną sytuację w Rafah, Irlandia i Hiszpania właśnie zwróciły się do Komisji Europejskiej o pilne sprawdzenie, czy Izrael wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie poszanowania praw człowieka w Gazie” – napisał w X Pedro Sánchez, premier Hiszpanii.

Wspólny list Sáncheza i Leo Varadkara – premiera Irlandii do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i wysokiego przedstawiciea UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella, opublikowany w środę, jest “bardzo niezwykłym posunięciem”, nawet jak na dwóch przywódców najczęściej występujących w obronie praw Palestyńczyków, ocenił “The Guardian”.



Źródła podają, że list miał skłonić Brukselę do zasięgnięcia oficjalnej opinii prawnej w sprawie przestrzegania praw człowieka podczas wojny i zwiększyć presję na Izrael w sprawie Rafah. „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni pogarszającą się sytuacją w Izraelu i w Strefie Gazy, zwłaszcza wpływem trwającego konfliktu na niewinnych Palestyńczyków, zwłaszcza dzieci i kobiety” – napisano w liście.

Premierzy ocenili, iż „izraelska operacja wojskowa w rejonie Rafah stwarza poważne i bezpośrednie zagrożenie, któremu społeczność międzynarodowa musi pilnie stawić czoła”.

Brytyjska gazeta twierdzi, że list dwóch premierów ma objętość trzech stron. „Prosimy, aby Komisja przeprowadziła pilny przegląd, czy Izrael wywiązuje się ze swoich zobowiązań, w tym wynikających z układu o stowarzyszeniu UE-Izrael, który uznaje poszanowanie praw człowieka i zasad demokracji za istotny element stosunków; a jeśli uzna, że ​​doszło do naruszenia, proponuje Radzie do rozważenia odpowiednie środki” – napisali Varadkar i Sánchez.

W piśmie stwierdzono, że żądania te zostały wysunięte „w kontekście ryzyka jeszcze większej katastrofy humanitarnej, jaką stwarza bezpośrednie zagrożenie izraelskimi operacjami wojskowymi w Rafah… i jaka nadal trwa w Gazie od października 2023 r., w tym powszechne obawy dotyczące możliwych naruszenia [międzynarodowego prawa humanitarnego] i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka przez Izrael” – przytacza brytyjska gazeta.



Varadkar powiedział we wtorek irlandzkiemu parlamentowi, że izraelski premier Izraela Benjamin Netanjahu nie słucha międzynarodowych przywódców, którzy proszą Izrael, aby nie rozpoczynał ofensywy w Rafah. Powiedział Dáilowi, że w przypadku ataku naziemnego istnieje „poważne ryzyko masakry” w Rafah, dodając, że Netanjahu w dłuższej perspektywie znacznie pogorszył sytuację swojego kraju.

Irlandia i Hiszpania znalazły się wśród nielicznych krajów, które skrytykowały von der Leyen za jej jednoznaczne wsparcie dla izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października.

O tym, że Izraelczycy planują właśnie ofensywę na kierunku Rafah pisaliśmy już w niedzielę na naszym portalu. Informowaliśmy także, z końcem zeszłego roku, o koncentracji uchodźców w jego rejonie, gdzie znajdują się oni w trudnych warunkach. Egipt, przy którego granicy znajduje się Rafah, ostrzegł już Izrael, że w przypadku ataku lądowego na miasto,

