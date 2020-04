Kaczyński: Polska powinna być w UE

W wywiadzie prasowym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej choć wymaga ona reform.

W wywiadzie dla prorządowej „Gazety Polskiej” Kaczyński ocenił – „Polska powinna być w UE, ale Unia nie jest państwem, w żadnym tego słowa znaczeniu, a organizacją międzynarodową, której kraje członkowskie oddają suwerenność w bardzo niewielkiej, poza relacjami gospodarczymi, części” – cytuje we wtorek portal Onet.

Jednocześnie jednak prezes PiS mówił o potrzebie zmian w Unii ponieważ „trwający kryzys, związany z epidemią, uświadomił bardzo wielu ludziom słabość Unii i unaocznił kluczowe znaczenie państw narodowych”. Kaczyński uważa, że „jeśli można z tego wszystkiego, co obserwujemy, wyciągnąć jakieś praktyczne wnioski, to one brzmią następująco: UE wymaga bardzo poważnych reform i zmian. Musi ona być organizacją suwerennych narodów europejskich, opartą o kartę Narodów Zjednoczonych, mówiącą o tym, iż państwa członkowskie poza ściśle i precyzyjnie wyznaczonymi obszarami, same załatwiają swoje sprawy i nikt nie ma prawa w to się wtrącać”.

Kaczyński mówił również o środowiskach, które przedkładają lojalność wobec Unii Europejskiej nad lojalność wobec Polski – „Jeśli ktoś nie jest w stanie przeżyć tego uczucia, które nazywa się patriotyzmem, to rzeczywiście lojalności do Polski w nim nie będzie. Uprawiana przez ostatnie dziesięciolecia pedagogika społeczna nakierowana była na eliminację postaw patriotycznych, a co za tym idzie lojalności wobec własnej ojczyzny”.

Kaczyński uznał, że to właśnie reprezentanci tych środowisk przeciwstawiają UE Polsce co według niego ” jest zupełnie sztuczne”.

W 2003 r. Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość wzywali Polaków do poparcia akcesji Polski do Unii Europejskiej. W 2007 r. wywodzący się z tej partii prezydent Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński wzmacniający pozycję organów UE i ograniczający zasadę konsensusu państw narodowych w ramach Unii.

onet.pl/kresy.pl