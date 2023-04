Imigrant z 2015 roku został wójtem niemieckiej gminy

We wtorek w godzinach nocnych policjanci podczas patrolowania Sopotu zauważyli na ul. Chopina jadący samochód skoda, który miał stłuczone tylne światło, a jego kierowca na ich widok gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze ruszyli za autem i zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Jak się okazało, samochodem podróżowało dwóch obywateli Gruzji.

"Gdy 38-letni kierujący wyjmował ze schowka swój paszport, uwagę mundurowych zwrócił młynek który leżał w schowku i mógł służyć do mielenia suszu. Do tego z auta wydobywał się silny zapach marihuany. Funkcjonariusze bardzo dokładnie sprawdzili samochód i w wyniku przeszukania znaleźli w drzwiach od strony pasażera opróżnioną puszkę po piwie, w której znajdowało się zawiniątko z suszem. Zarówno 38-letni kierowca jak i 33-letni pasażer w rozmowie zaprzeczyli, aby puszka i jej zawartość do nich należała. Oprócz tego w wyniku sprawdzenia w policyjnych bazach funkcjonariusze ustalili, że pasażer auta od kilku dni jest poszukiwany przez sopockich stróżów prawa jako podejrzany o kradzież sklepową. Do zdarzenia doszło w połowie marca br., a sprawca ukradł maszynki do golenia o wartości blisko 900 złotych. Ponadto interweniujący policjanci ustalili, że pojazd nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC. Samochód skoda został odholowany na parking policyjny, natomiast podróżujący nim dwaj obywatele Gruzji zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej celi" - informuje policja.