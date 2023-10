Niemcy: Dwukrotny wzrost liczby nielegalnych imigrantów

Policja federalna podała, że ​​w tym roku do Niemiec nielegalnie przybyło ponad 92 tys. osób. We wrześniu liczba ta wzrosła nawet dwukrotnie w porównaniu z lipcem.

Liczba migrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Niemiec w bieżącym roku, przekroczy liczbę z 2016 roku. Wówczas wyniosła ponad 110 tys. przypadków – podał w sobotę portal dziennika Welt. Od stycznia do września zarejestrowano już 92 119 osób, które przybyły do Niemiec nielegalnie – informuje niemiecka policja federalna.

Dziennik podkreśla, że ostatni raz przekroczono tę liczbę w 2016 roku – po roku trwania kryzysu migracyjnego – było to wówczas 111,8 tys. osób. W 2022 – blisko 92 tys. migrantów.

Tylko we wrześniu w Niemczech odnotowano 21 tys. migrantów, którzy przedostali się przez granicę nielegalnie. To prawie dwa razy więcej niż w lipcu (10,7 tys. przypadków). We wrześniu odnotowano najwyższy miesięczny wynik od lutego 2016, gdy zarejestrowano 25,6 tys. osób.

Na początku października br. prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier opowiedział się za ograniczeniem napływu migrantów do Niemiec. “Potrzebujemy limitu przyjazdów, nie ma co do tego wątpliwości” – powiedział. Jak informowaliśmy, opowiada się za tym także premier Saksonii Michael Kretschmer (CDU).

welt.de / Kresy.pl