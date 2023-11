Sondaż. W Niemczech rosną obawy przed imigracją. Wzrost o 11 proc. w ciągu miesiąca

Według najnowszego sondażu niemieckiego instytutu badania opinii publicznej Ipsos, Niemcy wymieniają imigrację jako jedno ze zjawisk, których obawiają się najbardziej. W porównaniu z badaniem sprzed miesiąca odnotowano wzrost o 11 proc.

Na pierwszym miejscu obaw Niemcy wymieniają inflację (45 procent) i imigrację (44 procent) – podał w poniedziałek portal Deutsche Welle, powołując się na najnowszy sondaż niemieckiego instytutu badania opinii publicznej Ipsos. W przypadku imigracji to wzrost aż o 11 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem, które przeprowadzono we wrześniu 2023 roku.

Ipsos podkreśla, że wyższy wskaźnik obaw związanych z imigracją odnotowano ostatni raz w marcu 2016 r.

Ankieta została przeprowadzona między 22 września a 6 października.

Kryzys migracyjny w Niemczech zaostrza się.

W Niemczech trwa też obecnie dyskusja o ograniczeniu świadczeń dla migrantów i wypłacaniu im mniejszej ilości gotówki lub niewypłacaniu jej wcale. Od stycznia do października tego roku w Niemczech złożono już około 220 tys. wniosków o azyl.

Do Berlina przybywa codziennie około 200 cudzoziemców, a w niewielkim przygranicznym Eisenhüttenstadt w Brandenburgii jest to dziennie ok. stu osób. W ośrodkach recepcyjnych, jak ten na dawnym lotnisku Tegel w Berlinie, migranci powinni przebywać jedynie przez krótki czas, a potem trafić do kwater w mieście, lecz mieszkań brakuje. Niektórzy azylanci utknęli tu ponad rok temu.

Media zwracają uwagę, że w całym kraju wielu burmistrzów i inne organy samorządowe nie wiedzą już, gdzie mają zakwaterować cudzoziemców. W poniedziałek premierzy niemieckich landów negocjowali z kanclerzem Olafem Scholzem zmiany w polityce azylowej.

dw.com / Kresy.pl