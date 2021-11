Udane wyniki testów ogniowych izraelskiego systemu obrony Trophy dla niemieckich czołgów

Pierwsza seria prób ogniowych systemu obrony aktywnej Trophy HV, zainstalowanego na niemieckich czołgach Leopard 2, zakończyła się pomyślnie.

W dniu 2 listopada br., izraelskie ministerstwo obrony poinformowało o pomyślnym zakończeniu pierwszej serii poligonowych testów ogniowych systemu obrony aktywnej (ASOP) hard-kill typu Trophy HV, zainstalowanego na niemieckich czołgach Leopard 2.

Jak podano, testy przeprowadzone wspólnie z udziałem izraelskiej spółki Rafael Advanced Defense Systems i niemieckiej firmy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) wykazały pomyślną integrację systemu Trophy w czołgu Leopard 2 i potwierdziły zdolności ASOP. Wskaźnik udanych przechwyceń zagrożeń wyniósł znacznie powyżej 90 procent. Ponadto, system dostarczał dokładnej lokalizacji źródła prowadzenia ognia.

Following the G-to-G agreement signed last February, the German Federal Ministry of Defense and the Israel Ministry of Defense have completed the first series of successful live fire tests of the TROPHY active protection system installed on German LEOPARD 2 tanks. pic.twitter.com/dW6MCN9qlz

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 2, 2021