Armia USA rozmieściła w Niemczech czołgi M1A2 Abrams V2 wyposażone w system aktywnej ochrony Trophy

Jak poinformowała w sobotę na swoim Twitterze amerykańska armia w Europie, wojsko USA rozmieściło w Niemczech czołgi bojowe M1A2 Abrams V2, wyposażone w nowy system ochrony aktywnej Trophy APS – poinformował portal Army Recognition.

W sobotę profil US Army Europe na Twitterze poinformował, że amerykańskie wojska rozmieściły w Niemczech czołgi bojowe M1A2 Abrams V2 z systemem ochrony aktywnej (APS) Trophy. Jest to system opracowany i zaprojektowany przez izraelską firmę Rafael, który można zintegrować z głównymi czołgami bojowymi i pojazdami bojowymi. Celem jego jest przechwytywanie i niszczenie nadlatujących przeciwpancernych pocisków kierowanych i rakiet za pomocą wystrzału.

