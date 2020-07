Wybuch w irańskiej elektrowni [+VIDEO]

W Iranie doszło w niedzielę do dwóch eksplozji. Wybuchy nastąpiły w elektrowni w mieście Isfahan oraz w fabryce pod miastem Tebriz. To kolejne takie incydenty w tym państwie jakie nastąpiły w krótkim odstępie czasu.

Agencja informacyjna IRNA poinformowała w niedzielę o wybuchu do jakiego doszło w elektrowni pod miastem Isfahan – trzecim co do wielkości mieście Iranu. Portal brytyjskiej gazety „The Independent” przytacza wypowiedź dyrektora zarządzającego zakładem Saida Mohseniego, który stwierdził, że doszło do eksplozji zużytego transformatora. Jak poinformował wszystkie zniszczone urządzenia zostały już naprawione bądź wymienione.

Według tureckiej telewizji TRT World do wybuchu doszło o godz. 5 nad ranem. Uszkodzenia nie były zbyt duże bowiem już po dwóch godzinach elektrownia w Isfahanie powróciła do normalnej działalności i zaczęła dostarczać energię w normalnych parametrach.

Jednak to nie jedyny wybuch do jakiego doszło w niedzielę w Iranie. Agencja ILNA podaje, że druga eksplozja tego dnia miała miejsce w fabryce celofanu w Tebriz, mieście w północno-zachodniej części kraju. Jej nagrania pojawiły się na Twitterze.

Video coming in of now another fire near Tabriz at a factory. This is the second incident today after an explosion at a power plant in Isfahan. 1/2 pic.twitter.com/GKeip6hYpx — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 19, 2020

Na początku lipca w irańskim ośrodku jądrowym w Natanz doszło do tajemniczego pożaru, który irańskie władze nazwały „incydentem”. Nieznana grupa pod nazwą „Gepardy Ojczyzny” twierdziła wówczas, że dokonała tam aktu sabotażu. Irańskie nie wykluczyły, że do pożaru mogło dojść na skutek cyberataku. Tydzień wcześniej doszło do wybuchu magazynu gazu w stolicy kraju Teheranie.

