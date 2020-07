Rosyjski ambasador w Wielkiej Brytanii: znajdziemy sposób na ukaranie tych, którzy nakładają sankcje

Rosja znajdzie sposób, by ukarać tych, którzy nakładają prywatne sankcje na rosyjskich obywateli w ramach sprawy Magnickiego – powiedział ambasador Rosji w Wielkiej Brytanii Andriej Kelin w niedzielnym wywiadzie – poinformowała rosyjska agencja prasowa Tass.

Jak poinformowała w niedzielę rosyjska agencja prasowa Tass, Andriej Kelin, ambasador Rosji w Wielkiej Brytanii przekonywał w wywiadzie, że pojedyncze kraje nie mogą nakładać sankcji na obywateli Rosji i że jego kraj znajdzie sposób na ukaranie tych państw, które to robią. Rozmowa dotyczyła sankcji nakładanych w związku ze sprawą Magnickiego.

„Uwierzcie mi, jeśli chodzi o akt Magnickiego, znajdziemy sposób na ukaranie tych, którzy nakładają tego typu sankcje, ponieważ są one nielegalne. Jest tylko jeden organ, który może nałożyć sankcje, a jest to ONZ” – przekonywał Kelin w programie Andrew Marr Show przypominając, że Wielka Brytania jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W komentarzu do pytania czy oznacza to, że Moskwa będzie celować w osoby zaangażowane w proces Magnickiego po stronie Wielkiej Brytanii i USA, ambasador zauważył: „Nie powiedziałem tego, to ty to powiedziałeś. Ale prawdopodobnie to dobry pomysł.”

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

6 lipca brytyjski sekretarz stanu do spraw zagranicznych Dominic Raab ogłosił tak zwaną „poprawkę Magnickiego” do ustawy o sankcjach i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Został przyjęty przez Izbę Gmin w maju 2018 roku. I miał wejść w życie natychmiast po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nowelizacja nosi imię prawnika Hermitage Capital Siergieja Magnickiego, który zmarł w 2009 roku w areszcie śledczym w Moskwie. Londyn uważa, że ​​osoby z listy sankcyjnej były zamieszane w jego tortury i śmierć.

Oficjalnie jako przyczynę zgonu podano przepuklinę przewodu pokarmowego. Jego obrońcy natomiast twierdzili, że przez wiele miesięcy kierownictwo aresztu śledczego odmawiało mu podjęcia leczenia zapalenia trzustki. Eksperci z zakresu medycyny sądowej nie wykluczyli, że prawnik został przed śmiercią pobity.

Międzynarodowe organizację obrony praw człowieka uważają, że Siergiej Magnicki stał się ofiarą zmowy osób, dla których niewygodna była jego działalność na rzecz ujawniania mechanizmów korupcji w Rosji. Chodziło między innymi o nielegalne działania służb państwowych i biznesmenów mające doprowadzić do przejmowania zagranicznych spółek.

Zobacz też: Rosja: Magnicki sądzony po śmierci?

W rok po śmierci rosyjskiego adwokata okolicznościami jego śmierci zajęła się rada przy prezydencie Rosji. Na polecenie ówczesnego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa wszczęto śledztwo. Oskarżono dwie osoby z personelu medycznego aresztu oraz kierownictwo placówki. Tajemnicza śmierć rosyjskiego prawnika wywołała napięcia na linii Moskwa-Waszyngton. Amerykańskie władze stworzyły „czarną listę” osób, którym zakazano wjazdu na terytorium USA. Rosyjskie MSZ twierdzi, że odpowiedziało tym samym.

Kresy.pl/Tass