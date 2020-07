PKN Orlen uzyskał warunkową zgodę KE na przejęcie Lotosu

We wtorek Komisja Europejska poinformowała o warunkowym zatwierdzeniu przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależnione zostało od pełnego wywiązania się z przedstawionych przez Orlen zobowiązań, m.in. sprzedaży 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci.

Komisja Europejska (KE) poinformowała we wtorek o warunkowym zatwierdzeniu przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen – podaje Polska Agencja prasowa (PAP). Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań, które przedstawił Orlen, m.in. sprzedaży 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci.

„PKN ORLEN po twardych negocjacjach uzyskał zgodę na przejęcie Grupa LOTOS. Odbywa się to na warunkach znacznie korzystniejszych niż te proponowane wyjściowo przez KE. Grupa Orlen będzie prowadzić ekspansje na nowych rynkach i będzie konkurować z największymi” – napisał na Twitterze wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Ponad 3 miesiące temu Komisja Europejska zgłosiła formalne zastrzeżenia w kwestii przejęcia Grupy Lotos przez Orlen. Było to spowodowane obawami, że połączenie dwóch spółek, które zajmują się jako jedyne w Polsce rafinacją ropy naftowej, może zaszkodzić m.in. konkurencji na rynkach hurtowej i detalicznej sprzedaży paliwa.

Zobacz także: Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie Energi przez PKN Orlen

PKN Orlen przedstawił zobowiązania, mające pomóc w rozwiązaniu wspomnianego problemu. KE uzależnia wydanie zgody na fuzję od spełnienia warunku, który polega na zbyciu 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos razem z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych. Ma to zapewnić nowemu właścicielowi prawo do blisko połowy produkcji rafinerii ropy naftowej oraz benzyny, a także zagwarantować mu dostęp do ważnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej. Miałoby to doprowadzić do powstania na tym obszarze polskiego rynku kolejnego dużego gracza.

[kresy-casual]

„KE oczekuje też sprzedaży 389 stacji detalicznych w Polsce, czyli około 80 proc. sieci Lotos” – czytamy. Orlen zobowiązał się także do uwolnienia większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, m.in. pojemności, która jest zarezerwowana na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską.

twitter.com / pap / kresy.pl