Wiceminister o możliwym wstrzymaniu części składki do UE

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała zasugerował, że Polska może przestać opłacać część składki członka Unii Europejskiej.

Horała zareagował na deklarację Komisji Europejskiej grożącej wstrzymaniem części należnych Polsce funduszy z budżetu UE. Komisja chce w ten sposób wyegzekwować środki kar nałożonych na Polskę w związku nie podporządkowaniem się decyzjom Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie działalności kopalni Turów.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„Stoimy na stanowisku – które ma poparcie w traktatach – że to zabezpieczenie, które skutkowało naliczaniem kar było bezprawne. Przekroczono kompetencje TSUE, a przede wszystkimi przekroczono znaczenie środka zabezpieczającego. Ma on zabezpieczać przedmiot sporu, a to orzeczenie niszczyło tenże przedmiot, a więc samą kopalnię. Są to środki nienależne, więc nie będziemy ich płacić” – zadeklarował wiceminister infrastruktury, którego zacytował w środę portal Msn.com.

Jak dodał – „Jeśli KE w tych okolicznościach potrąci nam bezprawnie te środki z innej puli środków, to wówczas będziemy wykorzystywać wszystkie możliwe środki, aby takie działania zablokować”.

Jak pisaliśmy, we wtorek Komisja Europejska wysłała list do polskich władz w związku z niezapłaconymi karami za działanie kopalni w Turowie. KE zamierza obciąć Polsce część unijnych funduszy. „Potrącenie dotyczy kar obejmujących okres 20 września 2021 r. – 19 października 2021 r. Komisja przystąpi do kompensacji po 10 dniach roboczych od tego powiadomienia”. Jednak wieczorem tego samego dnia Komisja Europejska wysłała do Warszawy drugi list. Poinformowała w nim, że za 10 dni potrąci kolejne 15 mln euro z unijnych funduszy.

W czwartek podpisana została umowa, która kończy spór wokół działalności kopalni Turów. Polska wypłaci Czechom łącznie 45 milionów euro odszkodowania. „Podpisanie umowy w sprawie Turowa jest dla nas fundamentalnie ważne ze strategicznego punktu widzenia” – powiedział premier Mateusz Morawiecki. „Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w stosunkach polsko-czeskich, z optymizmem patrząc w przyszłość. Potrzebujemy tego jako sąsiedzi oraz jako państwa, które znajdują się na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO” – dodał.

Łączna kwota kar nałożonych na Polskę przez TS UE to 68,5 mln euro.

msn.com/kresy.pl