Pijany Ukrainiec z prawie 6 promilami chciał kierować statkiem płynącym ze Szczecina do Wielkiej Brytanii

39-letni kapitan statku towarowego obcej bandery z 5,67 promilami alkoholu w wydychanym powietrzu chciał 21 lutego wypłynąć ze szczecińskiego portu do portu Gunness Wharf w Wielkiej Brytanii. Alkohol wyczuli funkcjonariusze Straży Granicznej i frachtowiec nie wyszedł w morze.

Funkcjonariusze miejscowej Straży Granicznej, podczas odprawy granicznej mężczyzny, wyczuli od niego intensywny zapach alkoholu.

Na miejsce wezwano Policję. Całą, 7-osobową, załogę statku poddano badaniu trzeźwości. Oprócz kapitana także 42-letni II oficer statku i 53-letni marynarz zatrudniony na tej jednostce jako główny inżynier (obywatele Ukrainy) byli pijani. Pozostali członkowie załogi marynarz, również obywatel Ukrainy, a także trzech obywateli Filipin, byli trzeźwi. O zdarzeniu Straż Graniczna powiadomiła Kapitanat Portu. Po wytrzeźwieniu załogi i ponownej odprawie granicznej frachtowiec wczoraj (22 lutego) opuścił szczeciński port.

Jak informowaliśmy, w styczniu br. “Rzeczpospolita” przekazała, że ponad 17 tys. przestępstw popełnili w ubiegłym roku przebywający w Polsce cudzoziemcy. Problemem jest głównie jazda po pijanemu i związane z tym łamanie zakazów sądowych. Zdaniem ekspertów, niektórzy imigranci czują się u nas bezkarnie.

„Plagą jest prowadzenie samochodu z promilami, od czego – jak się okazuje — nie odstrasza nawet utrata prawa jazdy. Liczba cudzoziemskich kierowców, którzy złamali zakazy sądowe nałożone najczęściej za jazdę po alkoholu wzrosła w ubiegłym roku o 83 proc.” – pisze gazeta, powołując się na dane Komendy Głównej Policji.

Według danych z KGP, w 2023 roku przestępstwa w Polsce popełniło łącznie 17 278 przybyszów z zagranicy. To wzrost o 2,4 tys. w stosunku do 2022 roku, a zarazem pięć razy więcej niż dekadę temu. Statystyki pokazują, że przestępstw najczęściej dopuszczali się Ukraińcy (ponad 50 proc. obcokrajowców z zarzutami), a dalej Gruzini (ponad 2,7 tys.) i Białorusini (ponad tysiąc osób).

Prawie 1/3 przypadków dotyczy jazdy po alkoholu. Łącznie blisko 4900 osób dopuściło się tu przestępstwa. Dotyczy to około 70 proc. Ukraińców i około 25 proc. Gruzinów. Jednocześnie, wraz ze wzrostem liczby przypadków jazdy po pijanemu wśród cudzoziemców, coraz częściej mamy do czynienia z łamaniem zakazów sądowych – najczęściej nakładanych właśnie za to. W ubiegłym roku zarzuty z tego tytułu postawiono 871 cudzoziemców, czyli o blisko 400 więcej niż rok wcześniej. Jeszcze trzy lata temu było to jedynie 167 przypadków. Jak czytamy, zakazy sądowe łamali głównie Ukraińcy (518 przypadków).

