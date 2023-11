Gruzini i Ukrainiec zatrzymani za przemyt imigrantów

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wczoraj (2 listopada) ujawnili 44 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski.

Zdarzenia z nielegalną migracją zostały odnotowane na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Białowieży i w Mielniku. Do Polski wbrew przepisom usiłowali dostać się obywatele Jemenu, Syrii, Erytrei, Somalii.

Minionej doby zatrzymano także 3 kurierów. W miejscowości Golakowa Szyja (gm. Hajnówka) patrol Straży Granicznej zatrzymał do kontroli seata na polskich numerach rejestracyjnych. Autem kierował obywatel Ukrainy, który przewoził 2 obywateli Iranu. Cudzoziemcy wbrew przepisom przekroczyli polsko-białoruską granicę. Kolejnych 2 obywateli Gruzji, którzy przyjechali po odbiór migrantów, zatrzymano również na terenie gminy Hajnówka.

Kurierzy usłyszą zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto otrzymają decyzje zobowiązujące ich do powrotu do kraju pochodzenia z zakazem ponownego wjazdu do krajów strefy Schengen do 10 lat.

W dniach 31 października i 1 listopada ujawniono 226 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się na terytorium Polski. Zatrzymano 5 pomocników w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy.

Zdarzenia w związku z podejmowanymi próbami nielegalnego przekroczenia granicy zostały odnotowane na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek Straży Granicznej: w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Michałowie, Mielniku, Płaskiej i w Lipsku.

Wczoraj (1 listopada) do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 86 osób. To m.in. obywatele Iranu i Somalii. Dzień wcześniej ujawniono 140 osób próbujących nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Pochodziły m.in. z Etiopii i Iranu. W ciągu minionych dwóch dni na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Białowieży w sumie 42 cudzoziemców nielegalnie próbowało przeprawiać się przez rzekę graniczną Przewłoka i 18 osób przez rzekę graniczną Leśna Prawa.

W środę i wtorek polskie patrole na odcinkach ochranianych przez Placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży i w Mielniku zostały obrzucone kamieniami po tym, gdy udaremniły próbę przedostania się z Białorusi do Polski grupie około 10 osób. Podczas wtorkowego ataku, na terenie odpowiedzialności Placówki SG w Mielniku, zostali poszkodowani funkcjonariusz Straży Granicznej i funkcjonariusz Policji. Pierwszy z nich został trafiony kamieniem w głowę, drugi w rękę. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy funkcjonariusze z Placówki SG w Michałowie zatrzymali wczoraj (1 listopada) 3 osoby. Obywatel Ukrainy przewoził w chryslerze 2 obywateli Iranu i 5 obywateli Syrii. Natomiast zatrzymani obywatel Gruzji i Serbii przyjechali po odbiór nielegalnych migrantów. Z kolei (w ostatni dzień października) na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Białowieży zatrzymano za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy 2 obywateli Ukrainy.

W miejscowości Raczki na drodze S 61 funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie, współdziałając z miejscowymi Policjantami, w ramach przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji zatrzymali do kontroli pojazd marki VW Touran. W samochodzie na łotewskich numerach rejestracyjnych (oprócz kierowcy – Łotysza) podróżowało jeszcze 6 osób. Przeprowadzona doraźna kontrola legalności pobytu na terytorium naszego kraju wykazała, że przewożeni mężczyźni to 2 obywateli Iranu i 4 obywateli Indii. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w naszym kraju. Wbrew przepisom przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Mieli przy sobie łotewskie dokumenty z jednego z centrów rejestracji cudzoziemców. Cudzoziemcy zostali dziś przekazani stronie litewskiej w ramach tzw. readmisji. 28-letni obywatel Łotwy usłyszy zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Wcześniej, policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali siedmiu nielegalnych imigrantów z Syrii. Wpadli w ręce policjantów wraz z kierowcą, obywatelem Ukrainy.

Straż Graniczna poinformowała o zdarzeniu w środę. “27 października funkcjonariusze SG z Zielonej Góry-Babimostu przyjęli od krośnieńskich policjantów siedmiu cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce. Przekazani obcokrajowcy zostali zatrzymani przez policjantów 25 października podczas kontroli drogowej w m. Brzózka. Kierowca BMW 43-letni Ukrainiec, który przewoził migrantów zwrócił na siebie uwagę policjantów z powodu zbyt szybkiej jazdy w terenie zabudowanym” – podaje SG.

Kresy.pl