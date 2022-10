Blisko 120 nielegalnych imigrantów próbowało dostać się z Białorusi do Polski [+VIDEO]

Ministerstwo Obrony Narodowej chce, by serwisy udostępniające pocztę elektroniczną zbierały informacje dotyczące logowania do obsługiwanych przez siebie skrzynek poczty elektronicznej. "Dziennik ma składać się z daty, godziny (co do jednej sekundy), adresu IP oraz portu przypisanego użytkownikowi w trakcie połączenia. Tak stworzoną bazę danych operator powinien przechowywać przez co najmniej 90 dni i udostępnić ją organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań" - wskazuje DGP.

"Takie zalecenia znalazły się w opinii, jaką MON przesłał do projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, którą szykuje KPRM" - czytamy w środowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.