Pościg za Ukraińcem przewożącym nielegalnych imigrantów z Afganistanu

Funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce zatrzymali kuriera, który nie zatrzymał się do kontroli. Uciekał, bo wiózł nielegalnych migrantów.

W środę o godz. 12:35 funkcjonariusz z Placówki SG w Narewce przystąpili do kontroli drogowej nadjeżdżającego pojazdu. Kierowca busa z napisami „Wypożyczalnia samochodów gotowy do wynajęcia” zignorował sygnały do zatrzymania i oddalił się w kierunku Bielska Podlaskiego. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych za uciekającym autem ruszono w pościg. O zaistniałym zdarzeniu poinformowano współdziałające patrole. Uciekające auto funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali po około 15 minutach.

W trakcie prowadzonych czynności ustalono, iż pojazdem kierował 42 – letni obywatel Ukrainy. Przewoził on 13 obywateli Afganistanu, którzy przekroczyli nielegalnie granicę z Białorusi do Polski.

Kierującemu pojazdem przedstawiono zarzut organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom, czyli popełnienie czynu z art. 264 § 3 kk. Za przestępstwo to przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Odpowie również za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Medyce zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy poszukiwanych czerwoną notą Interpolu. Decyzją sądu cudzoziemcy trafili do aresztu.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie w poniedziałkowym komunikacie. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w miniony piątek (15 czerwca). „Podczas kontroli podróżnych wjeżdżających do Polski przez przejście graniczne w Medyce funkcjonariusze SG ustalili, że 36-letni ob. Ukrainy jest poszukiwany przez rumuńskie służby. Tamtejsze władze wydały za nim czerwoną notę Interpolu oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna jest podejrzany o przemyt papierosów na dużą skalę” – czytamy.

Od początku 2023 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 351 osób zaangażowanych w organizowaniu nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

Kresy.pl