Ukrainiec aresztowany za przemyt imigrantów z Iraku

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce poinformowała w piątek, że funkcjonariusze Komisariatu Policji w Małkini Górnej przeprowadzili kontrolę samochodu marki Skoda, którym kierował obywatel Ukrainy Mykhailo K. Pasażerami tego auta było 4 nielegalnych imigrantów z Iraku.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi postępowanie w sprawie organizowania obywatelom Iraku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy, do którego doszło w dniu 25 października 2021r.

Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego w nocy z 24 na 25 października 2021r. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Małkini Górnej przeprowadzili kontrolę samochodu marki Skoda, którym kierował obywatel Ukrainy Mykhailo K. Pasażerami tego auta było 4 obywateli Iraku.

W toku śledztwa obywatelom Iraku przedstawiono zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Podejrzani mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Podczas składanych wyjaśnień wskazali, iż wyjazd z Iraku do Europy Zachodniej zorganizował im nieznany im mężczyzna. Każdy z nich zapłacił kwotę od 10.000 do 13.000 dolarów. Drogą lotniczą dostali się do Mińska na Białorusi, a następnie taksówką w pobliże granicy z Polską. Migrantów z Iraku było łącznie 12. Tam pogranicznicy białoruscy wskazali miejsce, w którym mogą przekroczyć granicę. Jeden z migrantów otrzymał telefonicznie informację, w jakie miejsce po stronie polskiej mają się udać. Tam czekały na nich samochody, do których wsiedli i odjechali.

Kierowcy samochodu marki Skoda, tj. obywatelowi Ukrainy Mykhailo K. przedstawiono zarzut udzielenia pomocy w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskania z tego procederu korzyści majątkowej. Podejrzany obywatel Ukrainy przyznał się do pełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że samochód pożyczył od znajomego z Ukrainy, który mieszka w Polsce, ponieważ rozpoczynał pracę jako kierowca w Uberze. W Internecie znalazł ogłoszenie, z którego wynikało, że poszukiwani są kierowcy do wyjazdów w dalekie trasy, a praca miała być dobrze płatna. Skontaktował się ze zleceniodawcą przez komunikator tekstowy. Ten polecił mu wyjazd w miejsce wskazane na mapie za pomocą znacznika. Na miejscu spotkał czekających mężczyzn, z których 4 wsiadło do jego samochodu. Następnie otrzymał polecenie jazdy do Warszawy. Podczas transportu został zatrzymany do kontroli przez policjantów.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 października 2021 roku wobec Mykhailo K. zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

