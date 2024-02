Pierwszy prywatny lądownik na powierzchni Księżyca

Przedstawiciele firmy powiedzieli, że pięciometrowy lądownik rozpoczął działanie, ale niektóre anteny statku kosmicznego zostały skierowane w stronę księżycowego gruntu, co ograniczało jego zdolność do komunikacji z kontrolerami lotu na Ziemi. Mimo to zdołał on przesłać zdjęcia w powierzchni naturalnego satelity Ziemi. Naukowcy Intuitive Machines liczą, że aparat będzie przesyłał dane tak długo, jak jego panele będą mogły korzystać z energii słonecznej. Już za tydzień ma go jednak ogarnąć księżycowa noc.

W swojej najnowszej aktualizacji firma podała, że instrumenty Odyseusza wykryły dziewięć bezpiecznych miejsc lądowania w docelowej strefie w pobliżu południowego bieguna Księżyca.

Południowy region polarny Księżyca od dawna intryguje naukowców, ponieważ uważa się, że zamrożona woda występuje tam stosunkowo obficie w stale zacienionych kraterach.

Nowo opublikowane zdjęcia wykonane przez należącą do NASA sondę Lunar Reconnaissance Orbiter potwierdziły położenie Odysseusa na Księżycu, pokazując jego położenie w pobliżu bieguna południowego. Intuitive Machines twierdzi, że obrazy przesłane na Ziemię przez Odyseussa przedstawiają punkt „najdalej na południe [Księżyca], w jakim jakikolwiek pojazd był w stanie wylądować na Księżycu i nawiązać komunikację z kontrolerami naziemnymi”.

W zeszłym roku w region południowego bieguna swoją sondę wysłała państwowa agencja kosmiczna Indii.