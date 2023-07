Parlament Europejski chce przyjęcia Rumunii i Bułgarii do Schengen

Europarlament wezwał w środę do zatwierdzenia przystąpienia Rumunii i Bułgarii do strefy swobodnego podróżowania Schengen do końca 2023 roku.

W rezolucji przyjętej w środę 526 głosami za, przy 57 głosach przeciw i 42 wstrzymujących się, Parlament argumentuje, że oba kraje spełniły już warunki konieczne do przyjęcia do strefy Schengen. Europosłowie ubolewają nad decyzją Rady z 8 grudnia 2022 r. o odrzuceniu ich członkostwa „bez przedstawienia jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego związanego z kryteriami akcesyjnymi”.

Większa strefa Schengen bez kontroli granicznych wzmocniłaby UE, twierdzą posłowie, zauważając, że wszystkie państwa członkowskie mają prawo do przystąpienia do strefy Schengen, gdy tylko będą na to gotowe.

Według Parlamentu fakt, że Rumunia i Bułgaria nadal znajdują się poza strefą ruchu bezwizowego, obciąża społecznie i ekonomicznie przedsiębiorstwa i ludność obu krajów.

„Obywatele Bułgarii i Rumunii są dyskryminowani, ponieważ napotykają opóźnienia, trudności biurokratyczne i dodatkowe koszty podczas podróży lub prowadzenia interesów za granicą w porównaniu z ich odpowiednikami w strefie Schengen” – czytamy w tekście. Posłowie zauważają, że opóźnienia na przejściach granicznych, z jakimi borykają się Rumuni i Bułgarzy, mogą trwać od kilku godzin do nawet dni.

Przyjęcie nowych krajów do strefy Schengen wymaga jednogłośnej decyzji państw członkowskich. W listopadzie ubiegłego roku austriacki minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner skomentował plany dotyczące rozszerzenia strefy Schengen o kolejne państwa, Bułgarię, Rumunię i Chorwację.

Szef MSW Austrii oświadczył, że nie zgadza się na przyjęcie do strefy Schengen Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Powołał się na względy bezpieczeństwa w kontekście nielegalnej migracji.

Kresy.pl